Jermaine Jenas: Bayern maçı Tottenham için uyanma çağrısı olmalı

Londra ekibinin eski oyuncusu, 7-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin takımı alarma geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren , bu yıla istikrarsız bir başlangıç yaptı.

Önemli puan kayıplarıyla lige giren Londra ekibi, Devler Ligi'ne de Olympiakos beraberliğiyle başladıktan sonra evinde karşısında 7-2'lik bir hezimet yaşadı.

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Jermaine Jenas, "Bu uykudan uyanmaları için acil bir çağrı olmalı" dedi.

"Maç kaybedebilirsiniz ancak bu Avrupa devine karşı alınmış bir hezimet oldu" ifadelerini kullanan Jenas, "Bu oyuncular için zorlu bir kaç ay geçti" diyerek Tottenham'ın durumunu değerlendirdi.

Tottenham'ın Bayern Münih karşısındaki performansını eleştiren Jenas, "Bu skor şoke edici. İşlerin yolunda gitmediğini kanıtlayan bir akşam oldu. Bir noktada durup 'Daha fazla gol atamazlar' demediler" ifadelerini kullandı.

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Tottenham, Bavyera ekibi karşısında 1-0 öne geçtikten sonra 4-1 geriye düşmüştü. 4-2'yi bulan Londra ekibi kalesinde üst üste üç gol daha gördü ve sahadan 7-2 mağlup ayrıldı.

Pochettino'nun öğrencileri bir sonraki maçta Premier Lig'de deplasmanına çıkacak.