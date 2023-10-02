Jeremy Doku: Yeteneklerimi Messi ve Ronaldinho izleyip, sokakta oynayarak geliştirdim

Manchester City’nin yeni sezon öncesi yaptığı yeni transferlerinden Jeremy Doku, küçük bir çocukken örnek aldığı futbol yıldızlarını açıkladı. Avrupa futbolunun en değerli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen ve bonservisine 56 milyon sterlin ödenen genç yıldız, City’nin resmi kulüp dergisine verdiği röportajda oldukça samimi açıklamalarda bulundu.
Doku ne söyledi?
"Çocukken duvarımda hiç kimsenin posteri yoktu. İzlemeye bayıldığım oyuncular vardı. Lionel Messi ve Ronaldinho’yu birçok kez izledim.
Harika çalım ve top sürme yeteceğine sahip oyunculardı. Onları izleyerek top sürmeyi kendi kendime öğrendim. Her zaman dışarıda futbol topuyla oynayıp pratik yapardım ama bugünlerde çocukların bunu daha az yaptığını görüyorsunuz ve artık sokakta top oynayan çok fazla çocuk kalmadı.Haberin devamı aşağıda
Belki oynuyorlar ama evlerinde ya da bahçelerinde ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü ben sokakta diğer çocuklara karşı öğrendim.
Sokak futbolu benim yeteneklerimi geliştirdiğim yerdi”
Gelecek maç
De Bruyne hakkında
“Kevin üst düzey bir oyuncu. Belçika halkı ve futbolu seven herkes için gerçek bir efsane. Onun ülkemizi temsil etmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Sanırım ilk kez onunla milli takımda oynadığım zaman konuşmuştuk ve bana sadece topu verdiğinde savunma oyuncusuyla bire bir kaldıysam çalım atıp devam etmemi söylemişti.
Milli takımdaki ilk golümün asistini de o yaptı. Belçika'da Kevin ile birlikte oynamaktan keyif aldım ve City'de de onunla birlikte oynamaktan keyif alacağım.
Sahanın her yerinden asist yapabiliyor, bu da benim daha fazla gol atacağım anlamına geliyor”