Jeremy Doku: Yeteneklerimi Messi ve Ronaldinho izleyip, sokakta oynayarak geliştirdim

Manchester City’nin genç kanat oyuncusu, yeteneklerini küçük yaşlarda sokakta futbol oynayarak geliştirdiğini açıkladı.

Manchester City’nin yeni sezon öncesi yaptığı yeni transferlerinden Jeremy Doku, küçük bir çocukken örnek aldığı futbol yıldızlarını açıkladı. Avrupa futbolunun en değerli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen ve bonservisine 56 milyon sterlin ödenen genç yıldız, City’nin resmi kulüp dergisine verdiği röportajda oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Doku ne söyledi?

"Çocukken duvarımda hiç kimsenin posteri yoktu. İzlemeye bayıldığım oyuncular vardı. Lionel Messi ve Ronaldinho’yu birçok kez izledim. Harika çalım ve top sürme yeteceğine sahip oyunculardı. Onları izleyerek top sürmeyi kendi kendime öğrendim. Her zaman dışarıda futbol topuyla oynayıp pratik yapardım ama bugünlerde çocukların bunu daha az yaptığını görüyorsunuz ve artık sokakta top oynayan çok fazla çocuk kalmadı. Haberin devamı aşağıda Belki oynuyorlar ama evlerinde ya da bahçelerinde ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü ben sokakta diğer çocuklara karşı öğrendim. Sokak futbolu benim yeteneklerimi geliştirdiğim yerdi” Gelecek maç Şampiyonlar Ligi RBL MNC Bilgi

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