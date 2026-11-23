Jeremy Doku, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi ağırlayacağı maçta eski takım arkadaşı Kevin De Bruyne'ye karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Belçikalı kanat oyuncusu, millî takımda da birlikte oynadığı efsane orta saha oyuncusuyla Avrupa sahnesinde karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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Etihad'da özel bir buluşma

Manchester City, salı günü oynanacak kritik Napoli ile Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor. Ancak maç öncesindeki konuşmaların büyük bölümü, kulübün gerçek bir efsanesinin dönüşüne odaklanmış durumda. Premier Lig'de forma giymiş en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görülen De Bruyne, İtalyan konuk ekiple Etihad Stadyumu'nun çimlerine yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Doku için millî takım kaptanına karşı oynama fırsatı, tadını çıkaracağı bir an.

Doku, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kevin'ın bugün bile ne kadar özel bir oyuncu olduğunu söylememe gerek yok. Onunla City'de oynadım, millî takımda da hâlâ birlikte oynuyoruz. Onunla oynamak her zaman eğlenceli. Başkalarının göremediği şeyleri görüyor ve sahip olduğu kalite inanılmaz. Yarın onu görmek hepimizi mutlu edecek. Napoli'yle son oynadığımızda kırmızı kart yüzünden fazla oynayamaması talihsizlikti ama ona karşı oynayacağım için heyecanlıyım ve hâlâ onunla birlikte oynadığım için çok mutluyum.”

Doku, De Bruyne ile dostluğunu bir kenara bırakıyor

Doku, saha dışındaki yakın ilişkilerine rağmen De Bruyne ile dostluğunun takım içindeki çetin ve bitmek bilmeyen rekabette ikinci planda kaldığını vurguluyor. Hızlı kanat oyuncusu, iki Belçikalı arasındaki bağ güçlü olsa da antrenmanlarda birbirlerini son sınırlarına kadar zorlama isteğinin her zamankinden daha güçlü olduğunu açıkça belirtti.

Doku, “Hepimiz rekabetçiyiz, dolayısıyla hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Ama Kevin gibi çok şey başarmış olmasına rağmen hep daha iyiye gitmek isteyen birini görmek her zaman güzel,” dedi.

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Form düşüşünü aşmak

City'nin son dönemdeki gidişatı hem taraftarlar hem de yorumcular arasında tartışma konusu oldu. Sezona tüm kulvarlarda üst üste sekiz galibiyet alarak etkileyici bir başlangıç yapan takımın performansı, son haftalarda biraz düştü. Son maçlarda galibiyet gelmemesine rağmen Doku, takımın bitiriciliğini yeniden bulmak üzere olduğuna inanıyor.

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Belçikalı millî futbolcu, birkaç zorlu sonucun takımın genel kalitesini belirlemediğinde ısrar etti. Taktiksel uyum ve takım içindeki bağları güçlendirme sürecinin hâlâ devam ettiğini, her şey yerine oturduğunda son Premier Lig şampiyonunun sezonun ilk ayında sergilediği etkili forma döneceğini belirtti.

City'nin gidişatına güveniyor

Takımın ritmini yeniden ne zaman bulacağı sorulduğunda Doku, teknik ekibin yönetimindeki mevcut gidişata ilişkin iyimser konuştu. City Football Academy'de perde arkasında yapılan çalışmaların verimli olduğunu ve oyuncuların her antrenmanda birbirlerinin saha içindeki hareketlerine daha iyi uyum sağladığını vurguladı.

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Kanat oyuncusu, “Bunun için belli bir zaman olduğunu düşünmüyorum, şimdiye kadar oldukça iyi iş çıkardık. Yedi maç kazandık diye her şey iyi olmadığı gibi birkaç maç kaybettik diye de her şey kötü değil. Bir takvim veremem ama doğru yönde ilerliyoruz. Her gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bir noktada her şey yeniden yerine oturacak ve tam ritmimizi bulacağız,” dedi.