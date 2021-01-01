Jeremy Doku: Çalım atma konusunda Neymar ve Mbappe'den iyiyim

Rennes'in Belçikalı genç yıldızı Fransız futbolunun Belçika'ya göre daha zorlu olduğunun altını çizerken, lige uyum sağladığını söyledi.

Sezon başında transfer olduğu Rennes'te sergilediği üst düzey performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu Jeremy Doku, top sürme konusunda PSG'nin yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe'den daha iyi olduğunu savundu.

Goal'ün hazırladığı NXGN yıldızları listesinde 14. sırada yer alan Doku, Ülkesinin basınından Het Laatste Nieuws' e verdiği röportajda Fransa'daki ilk sezonunu değerlendirdi.

Doku ne söyledi?

Ligue 1'de en az 20 maça ilk 11'de başlayan oyuncular içerisinde en fazla topla rakip eksilten oyuncu olan ve Mbappe ile Neymar gibi yıldızları geride bırakan genç oyuncu bu başarısını değerlendirirken, Neymar ve Mbappe'ye esprili bir gönderme yaptı.

"Top sürüp çalım atmak genellikle kendinize duyduğunuz güvenle alakalı. Genç oyuncular bunu başaramasa bile denemeye devam edip, hiçbir zaman vazgeçmemeli. Ligue 1'de top sürüp, çalım atma konusundaki en iyi oyuncu olduğumu biliyorum ama Neymar ve Mbappe de elbette ki bu konuda fena değiller.

"Fransa Ligi gerçekten de zor çünkü ligdeki oyuncular Belçika'ya göre daha güçlü ve daha hızlı. Belçika'da Neymar ve Mbappe gibi yıldızlarla oynamıyorsunuz ama Fransa'da böyle rakiplere sahipsiniz.

"Herkesin herkesi yenebildiği bir lig yaşıyoruz. Nantes'ın PSG karşısında kazanması son zamanların en büyük sürpriziydi."

"Benim işim çok gol atmak değil"

Çalım atma yeteneğine rağmen skora katkı konusunda yeterince verimli olamayan ve sadece bir golde kalan Doku, bu durumu da değerlendirdi.

"Futbol sadece gol sayısı üzerinden değerlendirebileceğiniz bir oyun değil. Oyunu sadece istatistikler üzerinden değerlendiren insanlar hiçbir zaman çok gol atan bir oyuncu olmadığımı zaten biliyorlardı. Ben Zlatan Ibrahimovic değilim. Benim işim çok gol atmak değil.

"Sadece istatistikler üzerinden yapılan eleştirileri anlayabiliyorum ama maçlarımızı izleyen insanlar takımıma yaptığım katkıyı görüyor. Eğer yeterince katkı sağlayamasaydım her maça ilk 11'de başlamazdım. Yapılan her eleştirinin doğru olduğunu sanmıyorum."