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Liverpool ve Everton, pazar öğleden sonra kıyasıya geçen mücadelede yenişemedi. Jeremie Frimpong'un kendi kalesine attığı golün de etkisiyle Merseyside derbisi 1-1 bitti.

Frimpong ve Virgil van Dijk'ın ilk 11'de başladığı Liverpool, maça müthiş bir giriş yaptı. Florian Wirtz, seken topu Dominik Szoboszlai'nin önüne bıraktı ve Macar oyuncu çok sert vurdu. Kaleci Jordan Pickford topa uzansa da çaresiz kaldı: 0-1.

Everton için erken gelen bu darbeye rağmen David Moyes'in takımı pes etmedi. Ev sahibi ekip sürekli ikili mücadelelere girip derbiye büyük enerji koydu ve bunun karşılığını 25. dakikada aldı.

Kiernan Dewsbury-Hall'un kullandığı serbest vuruşu Frimpong uzaklaştıramadı ve talihsiz bir şekilde topu kendi kalesine gönderdi. Böylece Hill Dickinson Stadium'da derbi atmosferi iyice hissedilirken sonuç alınabileceğine dair inanç da arttı.

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Yine de üstün oynayan taraf Liverpool'du. Devre arasından hemen önce Alexander Isak ve Alexis Mac Allister fırsatlar yakaladı, ancak iki oyuncunun da vuruşları Pickford'un kalesinin dışına gitti.

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İkinci yarıya da daha iyi başlayan Liverpool oldu. Van Dijk'ın tehlikeli kafa vuruşunda top direğin hemen üzerinden geçti. Andoni Iraoli'nin takımı sonrasında baskısını artırmayı başaramayınca Everton maçta giderek daha etkili hâle geldi.

Everton, özellikle Dewsbury-Hall ile birkaç kez rakip kaleyi yokladı. Ancak en büyük fırsat yine Van Dijk'a geldi. Hollanda millî takım oyuncusu ceza sahasında havadan gelen topa gelişine vurdu, fakat şutu Everton savunmasının bloğuna takıldı.

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Son bölümde Liverpool baskıyı bir kez daha artırıp galibiyeti aradı, ancak bu baskı neredeyse hiç büyük fırsat getirmedi. Maçtan galip çıkmayınca iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

Bu puan Liverpool'a hiç yaramadı: Manchester City ile aynı puana sahip olan takım dördüncü sırada kaldı. Everton ise Premier League'de sekizinci sırada yer alıyor.