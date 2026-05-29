Jeremie Frimong, Dünya Şampiyonası'nı kaçırmasının ardından ilk kez sesini duyurdu

Jeremie Frimpong, Liverpool’un forvetinin yer almadığı Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasından bu yana ilk kez sesini duyurdu.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Frimpong'u kadroya almama kararıyla biraz şok yarattı. Elemeler ve Uluslar Ligi'nde Oranje kadrosunda her zaman yer almıştı.

Koeman, basın toplantısında Frimpong'u kadroya almama kararını "Tüm sezon boyunca tam olarak formda değildi. Sık sık sakatlıklarla boğuştu" sözleriyle açıkladı.

Şimdi Frimpong, kendi Instagram hesabı üzerinden sesini duyurdu. "Maalesef bu sefer olmadı, ama bu yaz çocukları desteklemek için en önde olacağım," diye yazdı hikayesinde.

Frimpong, şu ana kadar Hollanda milli takımında on beş uluslararası maçta forma giydi. Bu maçlarda bir gol attı. İki yıl önce Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer almıştı.