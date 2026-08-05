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Wessel Antes

Çeviri:

Jerayno Schaken ve Feyenoord cephesinde yeni ve sürpriz gelişme

Transfers
Feyenoord
FC Twente
J. Schaken

Jerayno Schaken salı günü Feyenoord A takımının grup antrenmanına katıldı. Bu nedenle FC Twente’nin ilgilendiği 17 yaşındaki kanat oyuncusu, en üst genç takımın oynadığı hazırlık maçında yer almadı.

Bunu genellikle güvenilir bir kaynak olan Feyenoord Youth Watcher duyurdu. Geçen hafta sürpriz bir gelişmeye neden olan üst düzey yetenekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Twente, Feyenoord ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam eden Schaken için 1 milyon avroluk teklif yapmıştı.

Feyenoord bu teklifi reddetti, bu da babası Ruben’in büyük öfkesine yol açtı. Ruben, ESPN ile yaptığı görüşmede eski kulübüne sert sözlerle yüklendi.

Schaken senior’a göre Rotterdam ekibi oğlu için tam 10 milyon avro istiyor. “A takımda henüz debutunu yapmamış bir genç oyuncu için absürt bir rakam. Bu, Feyenoord’un sabotajı. Bunu oğlumun başına getirmelerine izin vermeyeceğim.”

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Pazartesi günü Feyenoord ile Schaken’in yeniden masaya oturacağı belirtilmişti. Bir gün sonra ise yeniden A takımla antrenmana çıktı.

Feyenoord 21 Yaş Altı, Schaken olmadan Crystal Palace 21 Yaş Altı ile 2-2 berabere kaldı. Rotterdam ekibinin gollerini Twan Schens ile Izu Onunta attı.

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