Jens Lehmann yanlış kişiye mesaj attı, ırkçılık skandalı ifşa oldu

Eski Almanya ve Arsenal kalecisi Jens Lehmann, Sky yorumcusu Dennis Aogo'ya yanlışlıkla attığı mesajla ateş altında.

Jens Lehmann, Dennis Aogo için kullandığı "rayting zencisi" sözleriyle Almanya'da ırkçılık skandalıyla suçlanıyor.

Jens Lehmann, 1998-99 sezonu ile 2011-12 sezonları arasında Schalke, Milan, Dortmund, Arsenal ve Stuttgart gibi takımların kalelerini korudu.

Milli takım ile 61 karşılaşmada görev alan Alman kaleci, kariyerini sezon başında noktalayarak Sky'da yorumculuk yapmaya başlayan Dennis Aogo'nun hedefinde.

Jens Lehmann ile Dennis Aogo arasında neler yaşandı?

Lehmann, kendisi gibi eski futbolcu olan Dennis Aogo'ya Whatsapp aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Ancak bu mesajı atmak istediği kişi muhtelemen Aogo değil, bir başka Sky çalışanıydı.

Çünkü Lehmann'ın mesajında, "Dennis sizin rating zenciniz mi?" sözleri yer alıyordu.

Daha sonra neler yaşandı?

Dennis Aogo ise Lehmann'ın bu sözlerini kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Mesajın ekran görüntüsünü yayınlayan Sky yorumcusu, "Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu." diyerek eski kaleciyi ifşa etti.

Jens Lehmann'ın görevine son verildi

Lehmann'ın Aogo'ya attığı mesajın ifşa edilmesinin ardından Hertha Berlin'deki görevine son verildi.

Hertha'da yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan eski kaleci işsiz kaldı.

Jens Lehmann ne söyledi?

Jens Lehmann ise Bild'e yaptığı açıklamalarında hatasını kabul ederek Dennis Aogo'dan özür dilediğini vurguladı.

"Denis ile telefonda zaten konuştum ve ifademin saygısız durması konusunda beni affetmesini istedim."

"Bu olumlu anlamda bir mesajdı, bir Sky yorumcusu olarak bilgili, çok güçlü biri."

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