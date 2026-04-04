Cezayir'in Al-Hazm'ı 1-0 mağlup ettiği zorlu galibiyete rağmen, "Al-Amid" yeni bir darbe daha aldı.

Maçta, son zamanlarda yaşadığı sakatlıktan kurtulan Youssef En-Nesyri forma giydi, ancak beklenen performansı gösteremedi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin haberine göre, Youssef El-Nassiri El-Hazm maçında sakatlandı ve bugün Cumartesi günü tıbbi muayeneye girecek, böylece ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ve tedavi süresi belirlenecek.

Nassiri'nin yokluğu, sonuçlar açısından bariz bir düşüş yaşayan ve hücumda çözüm bulamayan Al-Ittihad için yeni bir krize neden olacak.

El-Nusiri, son kış transfer döneminde Al-Ittihad'a katıldığından bu yana tam potansiyelini gösteremedi. Çeşitli yerel ve kıtasal turnuvalarda oynadığı 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.