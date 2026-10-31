Jean-Philippe Mateta’nın 13. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Crystal Palace, Tottenham deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Pierre Sage’in Crystal Palace’daki geleceği pamuk ipliğine bağlı hâle geldi. Archie Gray ve Jan Paul van Hecke’nin kafa golleriyle Roberto De Zerbi’nin takımı, 616 gün sonra ilk kez üst üste üç maç kazandı. Palace ise Premier League’de son üç sıraya geriledi.

Reklam

Mateta'nın kırmızı kartı Palace'ı 10 kişi bıraktı

Palace maça umut verici başladı ve Mateta'nın şutunda top doğrudan Antonin Kinsky'ye gitti. Ancak 13. dakikada işler tersine döndü. Micky van de Ven topu kalecisine geri gönderirken Mateta'nın kramponunun tabanı Tottenham savunmacısının topuğunun arkasına geldi.

Guardian'a göre hakem Michael Oliver önce sarı kart gösterdi ancak VAR incelemesi için monitöre çağrılınca sonuç kaçınılmaz hâle geldi. Geçen ay Ipswich karşısında Axel Disasi'nin gördüğü kırmızı kartın ardından Palace, bu sezon bir kez daha maçın büyük bölümü oynanmadan 10 kişi kaldı.

Gray ve Van Hecke'nin kafa golleri Tottenham'a üst üste üçüncü galibiyetini getirdi

Palace bir süre Tottenham'a geçit vermedi ancak yine kendi hatasıyla gol yedi. Mohammed Kudus'un uzak mesafeden kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Gray'i kimse tutmadı ve oyuncu, rakipsiz bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Gray, geçen yıl Thomas Frank yönetiminde alınan ender galibiyetlerden birinde Tottenham formasıyla ilk golünü yine Palace'a karşı atmıştı.

De Zerbi, sayısal üstünlüğe rağmen takımından daha fazlasını istiyordu ve devre arasında Gray'in yerine Pedro Porro'yu oyuna aldı. Ardından Van Hecke kafayla ikinci golü attı ve Tottenham, 616 gün sonra ilk kez üst üste üç maç kazandı.

Reklam Reklam

Palace son üç sıraya gerilerken Sage'in geleceği belirsizleşti

Bu sonuç Palace'ın ligde üst üste üçüncü yenilgisi oldu ve Sage'in görevdeki geleceğini ciddi biçimde belirsizleştirdi. Takımın bu maçı kaybetmesi hâlinde Sage'in görevden alınabileceği beklentisi vardı. Gray'in açılış golünden sonra kameralar, tribündeki başkan Steve Parish'i pek de memnun görünmezken görüntüledi.

Related Topics

Palace kötü bir görüntü sergilemedi ve Sage yönetiminde kupa organizasyonlarında çok daha iyi performans gösterdi. Ancak takım artık son üç sırada yer alıyor. Sean Dyche ve Frank hazır beklerken Sage'in kaderine yalnızca Parish karar verecek.

Millî aradan önce Palace'ın sıradaki rakibi Liverpool

Sage'in sıradaki sınavı, millî aradan önce Liverpool'a karşı oynanacak iç saha maçı. Bu, onun son maçı olabilir.

Reklam

Tottenham ise puan tablosunun üst yarısına yükseldi. Maç programındaki yazısında oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyaran De Zerbi, takımının yakaladığı ivmeyi sürdürmesini isteyecek.