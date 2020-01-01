Jean-Michel Aulas: Memphis Depay, Barcelona'ya gidemediği için hayâl kırıklığı yaşıyor

Lyon Başkanı Aulas, Depay'ın Katalan ekibine transferinin gerçekleşmemesi yüzünden mutsuz olduğunu belirtti.

Yaz transfer döneminin son gününde 'ya gideceği konuşulan 'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın transferinin gerçekleşmemesi üzerine Fransız ekibinin başkanı Jean-Michel Aulas açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Aulas, "Başından beri Memphis'e karşı hep açık oldum. Barcelona başkanı Bartomeu ile iki kez görüştüm ve bana transfer için nasıl kaynak yaratacağını bilemediğini söyledi. Koeman'ın onu ne kadar istediğini ve Memphis'in bu transfer için fedakârlık yapmaya hazır olduğunu biliyorum, ama gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Depay'ın bu yüzden hayâl kırıklığına uğradığını söyleyen Aulas, "Ancak bu hayâl kırıklığı Lyon'dan değil, Barcelona'dan kaynaklanıyor. Memphis bugünden itibaren kendisini ocak ayında oraya götürebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" yorumunu yaptı.