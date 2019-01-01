Jean-Armel Kana-Bıyık: Umarım kazanarak bir sürpriz daha yaparız

Gaziantep Futbol'un savunma oyuncusu Kana Bıyık, Başakşehir'i konuk edecekleri maçta bir sürpriz daha yapmak istediklerini söyledi.

Jean-Armel Kana-Bıyık, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada maçıyla ilgili olarak, "Umarım kazanarak bir sürpriz daha yaparız. Herkes Başakşehir'in kazanacağını düşünüyor ama iyi hazırlanırsak güzel sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

Rakiplerinin oturmuş bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Kana Bıyık, "Bu da bizim için zorlu olacak. Ancak biz her zamanki gibi sahaya galibiyet için çıkacağız. Umarım 3 puanı alırız" ifadelerini kullandı.

Kamerunlu futbolcu, taraftarların sadece iyi sonuçlar alındığında değil, her zaman takıma destek vermesini istedi.

Öte yandan Gaziantep Futbol, 6 Ekim Pazar günü Başakşehir'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.