Reklam

Jawy Elit Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) 11. haftası adeta büyüklerin düştüğü hafta oldu. Bu haftada Al Ittihad ve Al Ahli'nin hiç yenilgi yüzü görmeden sürdürdüğü kusursuz seriler sona erdi.

Jawy Elit Ligi'nin 11. hafta maçları, 23 Kasım Pazartesi günü başlayıp bugün, 26 Kasım Perşembe gününe kadar süren 4 güne yayıldı.

Şampiyon, Al Ittihad'a ilk yenilgisini tattırdı

Haftanın en büyük sürprizi, lider Al Ittihad'ın Jawy Elit Ligi'nin geçen sezonki şampiyonu Al Hazem'e 2-1 yenilmesi oldu. Üstelik maç Cidde'de oynanmasına rağmen.

Reklam Reklam

İşin ilginç yanı, skoru açan taraf Al Ittihad'dı. Abdulaziz Al-Shamri'nin 27. dakikada attığı golle öne geçen ekip, normal sürenin bitimine 10 dakika kalana kadar üstünlüğünü korudu.

Related Topics

Ancak Al Hazem, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin geçen sezonki finalinin yıldızı Hassan Idris sayesinde beklenmedik bir şekilde masayı devirdi. Idris, 80. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Uzatmaların 8. dakikasında ise Senegalli forvet Amadou Bamba Diang, ceza sahası çizgisinden attığı sert şutla Al Hazem'e galibiyeti getiren son dakika golünü atarak sezonun sürprizine imza attı.

Reklam

Bu yenilgi, Al Ittihad'ın 10 maçlık kusursuz serisini sona erdirdi. Takım bu maçların 8'ini kazanmış, yalnızca 2'sinde berabere kalmıştı.

Al Ittihad 26 puanda kalsa da şimdilik puan tablosunun zirvesindeki yerini koruyor. Al Hazem ise puanını 16'ya yükselterek dokuzuncu sıraya yükseldi.

Reklam

Al Ahli, Al Riyadh deplasmanında düştü

Daha da ilginci, komşu ve geleneksel rakip Al Ahli, Al Ittihad'ın puan kaybından yararlanıp aradaki farkı kapatamadı. Aynı tuzağa düşen Al Ahli, deplasmanda Al Riyadh'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Reklam

Maçta Battal Al-Harthi parladı. Al-Harthi 39. dakikada Al Riyadh adına skoru açtı, ardından Bather Al-Rashidi ikinci yarının uzatmalarının 7. dakikasında maçı koparan golü attı.

Bu yenilgi, Al Ahli'nin de Jawy Elit Ligi'nde bu sezon aldığı ilk mağlubiyet oldu. Takım öncesindeki 10 maçın 6'sını kazanmış, 4'ünde berabere kalmıştı.

Reklam

Bu sonuçla 22 puanda kalan Cidde ekibi puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Al Riyadh ise puanını 24'e çıkararak ikinciliği Al Ahli'nin elinden aldı ve lider Al Ittihad'ın 2 puan gerisine yerleşti.

Al Taawoun, Al Fateh'in yerini kaptı

Reklam

11. haftanın zorlu maçlarından birinde Al Taawoun, Al Ahsa'daki Prens Abdullah bin Jalawi Spor Kompleksi'nin 2 numaralı yan sahasında konuk olduğu Al Fateh'i 2-0 yenerek son derece önemli bir galibiyet aldı.

Al Taawoun adına skoru 7. dakikada Youssef Al-Nahdi açtı, ardından Abdulmajeed Sharif 22. dakikada ikinci golü kaydetti.

Reklam

Bu galibiyet Jawy Elit Ligi'nde dengeleri değiştirdi. Al Taawoun 21 puanla puan tablosunda dördüncü sıraya yükselirken, ilk dörtten çıkan Al Fateh'in 1 puan önüne geçti. Al Fateh ise altıncı sıraya geriledi.

Ancak dikkat çekici olan, Al Taawoun'un iki ertelenmiş maçının bulunması. Bu maçları kazanması halinde takım 27 puanla zirveye çıkabilir ve Al Ittihad'ın 1 puan önüne geçebilir.

Reklam

Al Hilal ilk dörde yaklaşıyor

Aynı durum Al Hilal için de geçerli. Al Hilal, Dammam'daki Al Nahda Kulübü Stadı'nda konuk olduğu Al Qadsiah'ı 2-1 yenerek son derece önemli bir galibiyet elde etti.

Reklam

Al Hilal, 14. dakikada Tunuslu forveti Louay Al-Obaidi ile erken öne geçti, ardından Ahmed Ali 56. dakikada ikinci golü attı.

Al Qadsiah'ın tek golünü ikinci yarının uzatmalarının 4. dakikasında Abdulrahman Ibrahim kaydetti, ancak bu gol skoru çevirmeye yetmedi.

Reklam

Bu galibiyetle puanını 20'ye yükselten Al Hilal, puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Takımın iki ertelenmiş maçı da var. Bu maçları kazanması halinde Al Ittihad'la aynı puana ulaşabilir.

Öte yandan son dönemdeki kötü gidişini sürdüren Al Qadsiah, 11 puanda kaldı ve puan tablosunda on beşinci sırada yer alıyor.

Reklam

Al Nassr, Al Ettifaq deplasmanından puanları aldı

Bir diğer maçta Al Nassr, Al Ettifaq'ın Dammam'daki sahasında oynanan karşılaşmada ev sahibini 1-0 yenerek oldukça zorlu bir galibiyet elde etti.

Reklam

Al Nassr'ın tek golünü, ikinci yarının başlamasından 3 dakika sonra Fawaz Al-Mashhour kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Al Nassr, Jawy Elit Ligi puan tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve iki ertelenmiş maçı bulunuyor.

Reklam

Al Ettifaq ise 15 puanda kalarak puan tablosunda onuncu sıraya geriledi.

Jawy Elit Ligi'nde diğer maçların sonuçları

Reklam

Jawy Elit Ligi'nin 11. haftasındaki diğer maçlarda Al Faisaly deplasmanda Al Watan'ı 2-1 yenerken, Al Jabalain de evinde Al Kholood'u 1-0 mağlup etti.

Damac ile Al Orobah arasındaki çekişmeli maç 2-2 berabere sona ererken, Al Khaleej evinde Al Ansar'ı 3-1 yendi.

Reklam

Al Wehda da evinde Al Akhdoud'u 2-0 mağlup etti. NEOM ise deplasmanda Al Fayha'yı 4-0 yendi. Haftanın son maçında da Al Najma, Al Tadamon'u 4-2 yendi.

Jawy Elit Ligi'nde 11. hafta özeti

Reklam

Jawy Elit Ligi'nin 11. haftasında oynanan 12 maçın 11'i galibiyetle sonuçlanırken, yalnızca bir maç berabere bitti.

Tüm maçlarda gol sesi çıktı ve hiçbiri golsüz beraberlikle sonuçlanmadı. Haftanın en farklı galibiyeti, Al Fayha'yı 4-0 yenen NEOM'dan geldi.

Reklam

12 maçta toplam 35 gol atıldı. Bu, maç başına 3 gole yaklaşan yüksek bir ortalama anlamına geliyor.

NEOM oyuncusu Ghali Al-Shamri'nin haftanın en parlak ismi olduğu söylenebilir. Al-Shamri yeni bir hat-trick yaparak takımını Al Fayha karşısında 4-0'lık galibiyete taşıdı.

Reklam

Genel tabloya bakıldığında, Al Hazem'in Senegalli forveti Amadou Diang 9 golle Al Ahli'nin yıldızı Musa Adam ile birlikte Jawy Elit Ligi'nde bu sezonun gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Bu ikili, 8'er golü bulunan 4 oyuncunun önünde yer alıyor: Al Ettifaq'ın yıldızı Mohammed Al-Issa, Al Ittihad forveti Ammar Al-Ghamdi, Al Fateh oyuncusu Jefferson Ramos ve Al Taawoun'un yıldızı Abdulmajeed Sharif.