Yaklaşık iki haftalık aranın ardından Jawy Elit Ligi (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi), 11. hafta kapsamında birçok iddialı maçla yeniden başlıyor.

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Jawy Elit Ligi, geride kalan milli ara nedeniyle son iki haftadır oynanmıyordu. Bu süreçte yalnızca önceki haftalardan ertelenen bazı maçlar oynandı.

Jawy Elit Ligi'nde 11. haftanın programı

Jawy Elit Ligi'nde 11. hafta, 23 Kasım Pazartesi günü Al Watan'ın Al Faisaly'yi Abha'daki Prens Sultan bin Abdulaziz Spor Kenti'nin 2 numaralı yedek sahasında ağırlayacağı maçla başlayacak.

Ardından Al Kholood, Hail'deki Prens Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi Stadyumu'nda Al Jabalain'e konuk olacak. Damac ise Abha'daki Prens Sultan bin Abdulaziz Spor Kenti Stadyumu'nda Al Orobah'ı ağırlayacak. Günün kapanışını ise Al Qadsiah ile Al Hilal arasındaki zirve mücadelesi yapacak.

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Ertesi gün, 24 Kasım Salı günü Al Kholood, Katif'teki Prens Naif bin Abdulaziz Spor Kenti Stadyumu'nda Al Ansar'ı konuk edecek. 11. haftanın en iddialı maçlarından birinde ise Al Nassr, Dammam'da Al Ettifaq'a konuk olacak.

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Al Fateh, Ahsa'daki Prens Abdullah bin Jalawi Spor Kenti'nin 1 numaralı yedek sahasında Al Taawoun'u ağırlayacak. Al Wehda ise Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Kenti Stadyumu'nda Al Okhdood ile karşılaşacak.

Aynı gün Al Ittihad, Cidde'de oynanacak zorlu maçta Al Hazem'i konuk edecek. Günün son maçında ise Al Ahli, Suudi Arabistan'ın başkentinde Al Riyadh'a konuk olacak.

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Ardından 25 Kasım Çarşamba günü Al Fayha ile Neom, Mecmaa'da karşı karşıya gelecek. Hafta, 26 Kasım Perşembe günü Rafha'da oynanacak Al Tadamon - Al Najma maçıyla tamamlanacak.

Al Hilal, Al Qadsiah'nın tarihi stadını açıyor

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Haftanın en önemli maçlarından biri, Pazartesi günü Al Hilal'in Al Qadsiah'ya konuk olacağı mücadele olacak. Suudi gazetesi "Al Riyadiyah"nın daha önce açıkladığı bilgiye göre bu maç, Aramco Stadyumu'nda oynanacak ilk resmi karşılaşma olacak.

Al Qadsiah Kulübü, 800 bin metrekarelik bir alana kurulan ve 47 bin seyirci kapasitesine sahip Aramco Stadyumu'nu açmıştı. Stadyum, önümüzdeki dönemde A takımın maçlarına da ev sahipliği yapacak.

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Stadyum şimdiye kadar yalnızca bir hazırlık maçına ev sahipliği yaptı. Önceki gün, çarşamba günü oynanan bu maçta Al Qadsiah A takımı, Bahreyn ekibi Al Riffa'yı 4-2 mağlup etti. Stadyumdaki ilk resmi maç ise Jawy Elit Ligi'ndeki Al Hilal - Al Qadsiah karşılaşması olacak.

Bu denli güçlü bir maçın, tarihi stadın açılışı için uygun bir fırsat olacağına şüphe yok. Özellikle iki takımın Roshn Ligi'ndeki maçlarına damga vuran belirgin rekabet düşünüldüğünde bu durum daha da anlam kazanıyor. Bu maç aynı zamanda iki ekibin Jawy Elit Ligi'ndeki ilk karşılaşması olacak.

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Al Hilal, son dönemde uzaklaştığı ilk dört hedefine geri dönmek amacıyla sahaya çıkacak. Al Hilal, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 17 puanla puan tablosunda 6. sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, 4. sıradaki Al Fateh'in 3 puan gerisinde yer alıyor. Al Fateh'i ise 5. sıradaki Al Taawoun karşısında oldukça zorlu bir maç bekliyor.

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Al Hilal, son dönemde bocalayan Al Qadsiah'nın bu durumundan yararlanmak istiyor. Al Qadsiah son 3 haftada galibiyet alamadı. Takım, Al Hazem ile golsüz berabere kaldıktan sonra Al Nassr'a 1-2 ve Al Najma'ya 2-3 yenildi.

Bu olumsuz sonuçlar, Doğu bölgesi ekibini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı yalnızca 11 puanla puan tablosunda 12. sıraya geriletti.

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Al Nassr ile Al Ettifaq: Riyad ile Dammam arasında yeni bir zirve

Al Hilal - Al Qadsiah maçına oldukça benzer şekilde, önümüzdeki Salı günü Riyad ve Dammam'dan iki takımı karşı karşıya getirecek bir orta sıra zirvesi oynanacak. Al Nassr, Al Ettifaq'a konuk olacak.

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Maç, normalde ilk dörtte yer alması beklenen iki takımı buluşturuyor. Ancak iki ekip de bu sezon bazı olumsuz sonuçlar nedeniyle belirgin şekilde zorlanıyor ve bu durum onları tablonun ortasına hapsetmiş durumda.

Al Nassr, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 14 puanla Jawy Elit Ligi puan tablosunda 9. sırada yer alıyor. Takım, 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle, hiç beraberliği olmadan 15 puan toplayan 7. sıradaki Al Ettifaq'ın yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor.

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Al Nassr son dönemde olumsuz sonuçlarından sıyrılmayı başardı. Takım Al Qadsiah'yı 2-1, ardından Al Khaleej'i 2-0 yendi, ancak geçen hafta Al Riyadh ile 1-1 berabere kalarak yeniden puan kaybetti.

Al Nassr, özellikle Al Ettifaq'ın son haftalarda belirgin şekilde zorlanmasını da göz önünde bulundurarak yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor. Al Ettifaq son 4 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; Al Ansar'ı 2-1 yenerken diğer üç maçta Neom'a 1-2, Al Taawoun'a 1-5 ve Al Ahli'ye 2-0 kaybetti.

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Al Fateh ile Al Taawoun: İlk dört zirvesi

Dört büyük kulübün dışında, Jawy Elit Ligi'nin 11. haftasında ilk dört için kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak bir zirve maçı da oynanacak. Al Taawoun, önümüzdeki Salı günü Al Fateh'e konuk olacak.

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İki takım maça birbirine oldukça yakın bir konumda çıkıyor. Al Fateh, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 4. sırada bulunuyor ve 6 galibiyet ile 2 mağlubiyetten 18 puan toplayan 5. sıradaki Al Taawoun'un 2 puan önünde yer alıyor.

Maçı daha da heyecanlı kılan unsur, iki takımın da son dönemde başarılı bir performans sergilemesi. Al Fateh, Al Hilal ile 1-1 berabere kaldıktan sonra son iki maçında Al Faisaly'yi 3-0, Al Kholood'u ise 3-1 mağlup etti.

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Öte yandan Al Taawoun, son 4 maçının 3'ünü kazandı. Takım Al Khaleej'i 5-4, Al Ettifaq'ı 5-1 ve Al Watan'ı 2-0 yenerken tek yenilgisini lider Al Ittihad karşısında 1-2'lik skorla aldı.

Bu maçta iki takımın işini zorlaştıran durum, kaybeden tarafın puan tablosunda gerilemesi olacak. Özellikle Al Hilal'in Al Qadsiah'yı yenmesi halinde bu ihtimal daha da artacak. Bu da iki ekibi galibiyeti kapmaya ya da en azından yenilgiden kaçınmaya yöneltecek.

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Al Ittihad ile Al Hazem: Şampiyonlar zirvesi

Jawy Elit Ligi'nin 11. haftasındaki bir diğer zirve maçı da önümüzdeki Salı günü oynanacak. Geçen sezonun şampiyonu Al Hazem, bu sezon puan tablosunun zirvesinde yer alan Al Ittihad ile karşılaşacak.

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Al Ittihad bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. Takım, 8 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve şu ana kadar hiç mağlubiyet yaşamadı.

Al Ittihad, 2. sıradaki Al Ahli'nin tam 4 puan, 3. sıradaki Al Riyadh'ın ise 5 puan önünde bulunuyor. Bu da takımın liderliğini bu haftaki sonucu ne olursa olsun güvence altına alıyor.

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Öte yandan Al Hazem, geçen sezonki şampiyonluğunun ardından bu sezona en iyi performansıyla başlayamadı. Takım, kendisini üst sıralardan uzaklaştıran bazı olumsuz sonuçlar aldı.

Ancak son şampiyon, son haftalarda dengesini yeniden buldu. Al Hazem son 4 maçının 3'ünü kazandı; Al Wehda'yı 5-0, Al Khaleej'i 2-0 ve Al Tadamon'u 3-1 yenerken tek yenilgisini Al Riyadh'a karşı 1-0'lık skorla aldı.

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Bu olumlu sonuçlar Al Hazem'i Jawy Elit Ligi puan tablosunda 11. sıraya yükseltti. Takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle puanını 13'e çıkardı.

Al Ahli ile Al Riyadh: İkincilik zirvesi

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Haftanın en iddialı maçı ise Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonunda ikincilik için mücadele eden iki takımı buluşturuyor. Al Ahli ile Al Riyadh, önümüzdeki Salı günü karşı karşıya gelecek.

Al Ahli maça bu sezonki kusursuz sicilinin gölgesinde çıkıyor. Takım, tek başına liderlik koltuğunda oturan komşusu ve ezeli rakibi Al Ittihad ile birlikte şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri.

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Al Ahli şu ana kadar oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alırken 4 kez beraberlik tuzağına düştü. Bu sonuçlarla 22 puan toplayan takım, puan tablosunda Al Ittihad'ın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Ancak Al Ahli, bu sezonki ilk yenilgisini Jawy Elit Ligi'nde en iyi dönemlerinden birini yaşayan Al Riyadh karşısında alması halinde ikinciliği kaybedebilir.

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Al Riyadh, ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı. Takım Al Kholood ve Al Hazem'i 1-0, Neom'u ise 2-1 yenerken tek puan kaybını geçen hafta Al Nassr ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşadı.

Al Riyadh bu sezon yalnızca ilk maçında Al Wehda'ya 1-0 kaybetti. Takım bunun dışında 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 21 puanla puan tablosunda 3. sıraya yerleşti.

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Al Riyadh olumlu sonuçlarını sürdürür ve iç saha avantajıyla taraftar desteğini kullanarak Al Ahli karşısında 3 puanı alırsa, rakibinin 2 puan önüne geçerek ikinciliği de elinden alacak.

Jawy Elit Ligi'nin en iyileri ve en kötüleri

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Genel olarak bakıldığında, Jawy Elit Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 10'ar maç oynayan Al Ittihad ve Al Ahli, henüz yenilmeyen iki takım konumunda.

Öte yandan Al Ansar, bu sezon henüz galibiyet alamayan tek takım. 6 maçta mağlup olan ve 2 kez berabere kalan Al Ansar, 2 puanla puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

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Al Ettifaq, attığı 30 golle bu sezonun en etkili hücum hattına sahip takım. Al Ittihad ise kalesinde yalnızca 4 gol görerek ligin en iyi savunmasına sahip.

Bireysel olarak ise Al Ahli'nin yıldızı Musa Adam, 9 golle Jawy Elit Ligi'nde bu sezonun gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Musa Adam, 8'er gol atan Al Ettifaq oyuncusu Muhammed Al Eisi, Al Fateh'in Yeşil Burun Adaları'ndan transfer edilen forveti Jefferson Ramos, Al Ittihad forveti Ammar Al Ghamdi ve Al Hazem'in Senegalli oyuncusu Amadou Diang'ın 1 gol önünde yer alıyor.