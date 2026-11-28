Jawwy 21 Yaş Altı Elit Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 12. haftasına gelinirken, kendini göstermek ve dikkat çekmek için fırsat arayan Suudi yeteneklere ilişkin olumlu sinyaller sürüyor. Genç oyunculara yeteneklerini kanıtlamaları için önemli bir alan sunan bu organizasyon, başta Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2034 Dünya Kupası projesi olmak üzere önümüzdeki hedeflere hazırlık kapsamında yükselen nesillere yatırım yapılması gerektiğine dair tartışmaların arttığı bir döneme denk geliyor.

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Geçen hafta, takımlarının aldığı sonuçlara rağmen dikkat çekici performanslar sergileyen kalecilerden şık gollerle damgasını vuran oyunculara ve gol krallığı zirvesinin peşini bırakmayan forvetlere kadar takip edilmeyi hak eden birden fazla isim öne çıktı. İşte 12. haftada dikkatleri üzerine çeken en önemli beş yetenek.

Salman Al-Jadani: Al Ahli'nin kalecisi kurtarılabilecek ne varsa kurtardı

Al Ahli'nin Al Riyadh'a yenildiği maçta kaleci Salman Al-Jadani, takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Birçok tehlikeli girişimi engelleyen genç file bekçisi, özellikle kalesini sürekli tehdit eden karşı karşıya pozisyonlarda ve ortalarda skor farkının açılmasına izin vermedi.

Abdulilah Al-Tale'nin şutunda topun elinden kaçtığı ve Bazer Al-Rashidi'nin golüyle sonuçlanan pozisyonun ideal olmadığı doğru; ancak bu, genç kalecinin maç boyunca yaptığı önemli müdahalelerin değerini ortadan kaldırmıyor. Kesintisiz bir hücum baskısıyla karşı karşıya kalan Al-Jadani, takımın yaşadığı savunma hatalarına rağmen Al Ahli'yi maçın içinde tutmayı başardı.

Bu deneyim, Al Ahli A takımında kalecilik pozisyonunun geleceğine dair süren tartışmalar ve kulübün ileride rekabet edebilecek genç alternatifler hazırlama ihtiyacı göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıyor.

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Fawaz Al-Mashhour: Kompany ruhuyla Al Nassr'dan bir füze

Al Nassr'ın 2 numaralı formasını giyen bek Fawaz Al-Mashhour'un dikkat çekmek için sürekli gol atmasına gerek yoktu; ancak ceza sahası dışından yaptığı füze gibi bir şutla fileleri havalandırarak sıra dışı bir iz bırakmayı tercih etti.

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Bu gol, Belçikalı eski stoper Vincent Kompany'nin Manchester City formasıyla yaşadığı en ünlü anlardan birini akıllara getirdi. Kompany, 2018-2019 sezonunda Premier Lig şampiyonluk yarışının kritik bir anında Leicester City filelerine uzak mesafeden bir füze göndermişti.

Dikkat çekici olan, Al-Mashhour'un da o pozisyondaki Kompany gibi gol yağdırmasıyla bilinen bir oyuncu olmaması. Yine de genç bek, özellikle ileri çıkıp şut çekmek için alan bulduğunda fark yaratabilecek ek bir silaha sahip olduğunu kanıtladı.

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Faisal Al-Shammari: Al Ettifaq'ın yenilgisi kalecisinin parlamasını gölgelemedi

Al Ettifaq ile Al Nassr arasındaki maçta kaleci Faisal Al-Shammari, üzerinde durulmayı hak eden isimlerden biriydi. Takımı kaybetse de iyi bir performans sergileyen Al-Shammari, Al Nassr'ın skoru artırma tehdidi taşıyan birçok girişimini engelledi.

Hızlı refleksleri ve yakın mesafeden gelen fırsatlardaki başarılı müdahaleleri sayesinde Al Ettifaq'ı belirli bölümlerde maçın içinde tutmayı başaran Al-Shammari, takımın Jawwy Ligi'nde yalnızca hücum gücüne dayanmadığını, savunma hattında da katkı sağlayabilecek oyunculara sahip olduğunu gösterdi.

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Wael Kaddan: Kasım ayıyla yeniden keşfedilen Al Faisaly forveti

Geçen Kasım ayında gençler takımına yükselen Al Faisaly'nin forvet ve kanat oyuncusu Wael Kaddan, adını yavaş yavaş duyurmaya başladı. 18 Yaş Altı takımının gol kralı olan genç oyuncu, ardından yeni dönemin zorluklarına uyum sağlamak için bir süreye ihtiyaç duymuştu.

Ancak oyuncu son dönemde gelişiminin meyvelerini toplamaya başladı. Son dört maçta üç gol atan Kaddan, Dayo Osho ile dikkat çekici bir hücum ikilisi oluşturdu ve takımının geçen hafta Al Watan'a karşı aldığı galibiyet de dahil olmak üzere elde ettiği olumlu sonuçlara katkı sağladı.

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Birden fazla pozisyonda oynamasına olanak tanıyan hücum esnekliğine sahip olan Kaddan, özellikle mevcut gol ortalamasını koruması halinde önümüzdeki haftalarda takip edilmeyi hak eden bir isim.

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Abdulmajeed Sharif: Al Taawoun'un golcüsü zirveye yaklaşıyor

Olağanüstü bir golle ya da kritik kurtarışlarla ilgiyi üzerine çeken isimlerden uzakta, Al Taawoun oyuncusu Abdulmajeed Sharif gol krallığı yarışında sessiz sedasız ilerlemeyi sürdürüyor. Son üç haftada dört gol atan Sharif, gol sayısını sekize yükseltti.

Musa Adam ve Amadou Diang'ın gol sayısını yakalamaya bir gol uzaklıkta olan oyuncu, kale önünde sahip olduğu çok yönlü çözümlerden yararlanarak gol krallığı zirvesi için verilen mücadeleye güçlü bir şekilde dahil olmanın eşiğine geldi.

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Sharif gol atmak için tek bir yönteme bağlı değil; hava toplarını iyi değerlendiriyor, ceza sahası içinde etkili hareket ediyor ve farklı mesafelerden şut çekebiliyor. Bu özellikler, 30 numaralı formayı giyen oyuncuyu organizasyonun gelecek vadeden en dikkat çekici hücum oyuncularından biri haline getirdi.

Al-Jadani ve Al-Shammari'nin parlak performansları, Al-Mashhour'un füzesi, Kaddan'ın yükselişi ve Sharif'in gol formuyla 12. hafta, Jawwy Elit Ligi'nin yalnızca sonuçlar için verilen bir rekabetten ibaret olmadığını, takip edilmeyi hak eden bir grup isim de sunduğunu gösterdi. Şimdi beklenti, bu başlangıçların Roshn Ligi takımlarına ve milli takımlara doğru atılacak gerçek adımlara dönüşmesi.