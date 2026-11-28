Al Ittihad'ın 21 Yaş Altı Jawwy Elit Ligi'ndeki liderliği, önceki haftalarda olduğu kadar garanti değil. Al Hazem'e kaybetmesi, takipçilerine farkı kapatma kapısını araladı. Al Riyadh, Al Ahli'nin puan kaybını fırsata çevirerek ikinciliğe tek başına yükselirken Al Nassr da istikrarlı yükselişini sürdürüyor ve ilk sıralar için yarışan takımlar arasına giriyor.

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Lig, 2026-2027 sezonunun yeni haftasına yalnızca zirveyle sınırlı kalmayan, eleme turlarına katılım hakkı veren sıralara ve düşme hattına kadar uzanan çetrefilli bir mücadeleyle giriyor. Son sonuçlar, tek bir puan kaybının bile puan tablosunu baştan aşağı değiştirebileceğini gösterdi.

Al Nassr ile Al Ittihad arasında alev alev bir karşılaşma

Gözler, Prens Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak merakla beklenen Al Nassr-Al Ittihad maçına çevrildi. Bu zirve mücadelesi iki takım için de ayrı bir önem taşıyor: Al Ittihad liderlik koltuğunu korumaya çalışırken Al Nassr, çıkışını sürdürüp üst sıralardaki takımlara biraz daha yaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak.

Al Nassr, geçen hafta alt yaş gruplarındaki karşılaşmalarda Al Ittihad karşısında elde ettiği dikkat çekici üstünlükten de ek motivasyon alıyor. İki takım 17 yaş altı maçında 2-2 berabere kalmış, 15 yaş altı karşılaşması da 1-1 sona ermişti. Ardından Al Nassr, 18 yaş altı seviyesinde Hassan Al-Asmari'nin hat-trick'iyle rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

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Bu sonuçlar, beklenen karşılaşmaya ayrı bir tat katıyor. Ancak asıl sınav Jawwy Ligi'nde verilecek. Al Nassr'ın son dönemdeki gelişimini lider ile arasındaki farkı daraltacak bir galibiyete dönüştürmesi gerekiyor. Al Ittihad ise yeni bir yenilginin kendisine zirveye mal olabileceğinin farkında.

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Lider zorlu bir sınava hazırlanırken Al Riyadh, Al Ittihad üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla son sıradaki Al Ansar ile karşılaşacak. Al Ansar ise puan kaybını durdurup tehlike bölgesinden uzaklaşmayı umuyor.

Al Hilal ve Al Ahli'nin önünde çift gol atanların sınavı

Al Hilal ile Al Ahli'nin maçları da Al Nassr-Al Ittihad zirvesinden daha az önemli değil. Al Hilal, Al Wehda ile karşılaşacak. Al Wehda, Al Okhdood filelerini iki kez havalandıran Sattam Al-Lihyani'nin parlayan performansının ardından maça yüksek moralle çıkıyor. Al-Lihyani, haftanın takip edilmeye değer isimlerinden biri haline geldi.

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Al Ahli ise Al Ansar karşısında güçlü bir hücum gösterisi sunup üç gollü bir galibiyetle ayrılan Al Khaleej'in karşısına çıkacak. Bu galibiyette en belirgin imzayı, iki gol atan Saud Boushaqra attı. Al Ahli'nin, liderlik yarışından daha fazla uzaklaşmamak için Al Riyadh yenilgisinin ardından dengesini hızla yeniden bulması gerekiyor.

Al Ittihad tehlikede, Al Riyadh ikinciliği kaptı

Puan tablosundaki rakamlar, hafta öncesinde rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. Al Ittihad 26 puanla zirvede bulunuyor, ancak son şampiyon Al Hazem'e kaybetmesinin ardından artık rahat bir puan farkına sahip değil.

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Al Riyadh, Al Ahli'nin puan kaybını fırsata çevirerek onu geride bıraktı ve 24 puanla ikinci sıraya yerleşti. Al Ahli ise 22 puanla üçüncülüğe geriledi. Al Taawoun 21 puanla dördüncü sırada bu üçlüyü kovalamayı sürdürüyor. Onu 20'şer puanlı Al Fateh ve Al Hilal izlerken Al Nassr 17 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Bu rakamlar, Al Ittihad'ın yaşayacağı yeni bir puan kaybının Al Riyadh'a zirveyi ele geçirme fırsatı verebileceği anlamına geliyor. Diğer rakiplerin sonuçları da eleme turlarına katılım hakkı veren sıralarda önemli değişikliklere yol açabilir. Öte yandan düşme hattına yakın takımlar üzerindeki baskı artıyor. Özellikle Al Ansar'ın son sıradan kurtulmak için bir silkinişe ihtiyacı var.

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Musa Adam ile Diang arasında gol krallığı yarışı kızışıyor

Heyecan takımların sıralamasıyla sınırlı kalmıyor. Al Hazem'in forveti Amadou Diang, Al Ahli'nin yıldızı Musa Adam'a yetişmeyi başarınca gol krallığı yarışı alevlendi. İki oyuncu da dokuzar gole ulaştı ve listenin zirvesini paylaşıyor.

Zirvenin hemen gerisinde sekizer golle beş oyuncunun bulunması rekabeti daha da kızıştırıyor: Al Ettifaq'tan Mohammed Al-Issa, Al Fateh'ten Jefferson Ramos, Al Ittihad'dan Ammar Al-Ghamdi, Al Riyadh'tan Battal Al-Harthi ve Al Taawoun'dan Abdulmajeed Sharif.

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Böylece önümüzdeki hafta, Jawwy Ligi'nde kritik bir durak olarak öne çıkıyor. Al Ittihad, Al Nassr'ın takibine karşı liderliğini savunacak. Al Riyadh zirveye uzanmak için yeni bir fırsat kollarken Al Ahli ve Al Hilal de farkı kapatma arayışını sürdürecek. Tüm bunlara gol krallığı yarışındaki kızışan rekabet eşlik edecek.