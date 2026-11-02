2026-2027 spor sezonu 21 Yaş Altı Joy Elit Ligi'nin dokuzuncu hafta müsabakaları, bu ay 1 ve 2 Kasım Pazar ve Pazartesi günleri oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi; et-Tedamün ile el-Hilal maçı ertelendi.

Hafta, Cidde derbisindeki heyecanlı beraberliğe, el-Kadisiye karşısında en-Necme'nin güçlü dönüşüne ve bunun yanı sıra en-Nasr ile et-Teavün'ün önemli galibiyetlerine sahne oldu; maçlar yüksek sayıda gol ve kırmızı kartla geçti.

Musa Adem, el-Ahli'yi derbi mağlubiyetinden kurtardı

el-Ittihad, 17. dakikada Abdülaziz eş-Şimri'nin golüyle öne geçtikten ve uzatma dakikalarına kadar üstünlüğünü korduktan sonra el-Ahli karşısındaki Cidde derbisini kazanmaya çok yaklaşmıştı; ancak 90+4. dakikada Musa Adem sahneye çıkarak beraberlik golünü kaydetti.

Ayrıca okuyun: Muhtemel ayrılık gecesinde: Busic, sürpriz bir yanıtla el-Ahli taraftarının isyanını yatıştırdı

Bu sonuçla el-Ahli, puanını 18'e yükselterek ikinci sırada lider el-Ittihad ile arasındaki dört puanlık farkı korudu; böylece ezeli rakibinin farkı açmasına izin vermeden zirve mücadelesinin içinde kaldı.

en-Nasr ve et-Teavün üç puanı topladı

en-Nasr, el-Halic'i 18 ve 45. dakikalarda Abdurrahman el-Anzi'nin attığı iki golle 2-0 mağlup ederek olumlu sonuçlarını sürdürdü ve takımına şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet armağan etti.

et-Teavün ise el-Ittihad ve el-Ahli'nin puan kayıplarından yararlanarak el-Vatan sahasından 2-0 galibiyetle döndü; golleri 1 ve 28. dakikalarda Abdülmecid eş-Şerif kaydetti. Böylece üçüncü sıradaki konumunu güçlendirdi ve öndeki takımlarla arasındaki farkı kapattı.

en-Necme'nin geri dönüşü el-Kadisiye'nin yaralarını derinleştirdi

el-Kadisiye ile en-Necme karşılaşması, haftanın en dikkat çeken geri dönüşlerinden birine sahne oldu. Ev sahibi takım, 3 ve 26. dakikalarda Mühenned el-Ceyzani'nin attığı iki golle öne geçti, ancak en-Necme ikinci yarıda sonucu tersine çevirdi.

Cazub ed-Dufeyri 50. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti; ardından Ronald Vizcaino 65 ve 87. dakikalarda iki gol atarak en-Necme'yi 3-2'lik galibiyete taşıdı ve yeni bir mağlubiyetin ardından el-Kadisiye'nin acısını derinleştirdi.

Haftanın diğer karşılaşmalarında Damak, el-Uhdud'u 3-2; el-Vahda, el-Uruba'yı 1-0; el-Ittifak, el-Ensar'ı 2-1; el-Feth, el-Faysali'yi 3-0; er-Riyad ise el-Hazm'ı 1-0 yendi. el-Cebeleyn ile Neom golsüz berabere kalırken, el-Feyha ile el-Hulud 3-2 berabere kaldı.

Haftada 29 gol ve 9 kırmızı kart

Sayısal açıdan hafta, 11 maçta 29 golün kaydedilmesine sahne oldu; bu, maç başına 2,6 gol ortalaması anlamına geliyor. 12 maçın oynandığı sekizinci haftada ise 36 gol atılmıştı.

Beşer golle en gol açısından en bereketli üç karşılaşma listenin başında yer aldı: Damak'ın el-Uhdud'u yenmesi, en-Necme'nin el-Kadisiye'yi yenmesi ve el-Feyha'nın el-Hulud'u yenmesi.

Kartlara gelince, hakemler 52 sarı kartın yanı sıra 9 kırmızı kart gösterdi; böylece hafta, müsabakada bugüne kadarki en yüksek kırmızı kart sayısına ulaştı.