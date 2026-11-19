Al-Riyadh, mevcut milli ara döneminde Jawwy Elit Ligi'nde (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) oynanan ertelenmiş maçlardan en kârlı çıkan takım oldu ve Cidde'nin iki devinin tahtına iyice yaklaştı.

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Mevcut milli araya denk gelen süreçte, beşinci ve altıncı haftalardan ertelenen 3 maç, 15, 18 ve 19 Kasım Pazar, Çarşamba ve Perşembe günlerinde oynandı.

Al-Riyadh, Cidde'nin iki devinin tahtını tehdit ediyor

Ertelenen maç trafiği geçtiğimiz pazar, yani 15 Kasım'da başladı. Al-Riyadh, altıncı haftadan ertelenen karşılaşmada Suudi Arabistan'ın başkentindeki yardımcı sahasında Neom'u ağırladı.

Maça güçlü başlayan Al-Riyadh, form grafiği yüksek forveti Battal Al-Harthi'nin 8. dakikada attığı golle erken öne geçti.

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Ancak Neom, 22. dakikada Anas Al-Ahmadi'nin kaydettiği beraberlik golüyle maça geri döndü.

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Yine de Suudi başkentinin temsilcisi, ilk yarı bitmeden yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Al-Baraa Bouzhar, uzatma dakikalarının ilkinde ikinci golü attı.

Neom ikinci yarıda skoru eşitlemek için bastırsa da Al-Riyadh savunmasını başarılı bir şekilde kapattı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Bu 3 puan, Al-Riyadh'ı Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi puan tablosunda ilk dörde taşıdı. Takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 21 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Başkent ekibi, Jawwy Elit Ligi'nin lideri Al-Ittihad'ın 5 puan, aynı sayıda maç oynayan ikinci sıradaki Al-Ahli'nin ise yalnızca 1 puan gerisinde yer alıyor.

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Al-Riyadh ayrıca bir maç eksiğiyle dördüncü sıradaki Al-Fateh'in 1 puan, iki maç fazla oynayan beşinci sıradaki Al-Taawoun'un ise 3 puan önünde bulunuyor.

Öte yandan Neom'un ilk dörde yaklaşma çabası sonuçsuz kaldı. Üçüncü yenilgisini alan ve 4 galibiyet, 2 beraberliği bulunan takım, 14 puanla puan tablosunda onuncu sırada kaldı.

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Neom, puan tablosunda dokuzuncu sırada yer alan Al-Nassr'ın averajla gerisinde bulunuyor. Ancak başkent ekibi bir maç eksik oynadı.

Al-Hazem, Al-Nassr'a doğru ilerliyor

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Al-Nassr demişken, taraftarlarını memnun etmeyen dokuzuncu sırayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan başkent ekibine bir takım daha yaklaştı: Jawwy Elit Ligi'nin geçen sezonki şampiyonu Al-Hazem.

Al-Hazem dün, yani çarşamba günü, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin beşinci haftasından ertelenen maçta Al-Tadhamon'a Rafha'daki sahasında konuk oldu.

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Al-Hazem karşılaşmayı rahat bir şekilde kazandı. Nawaf Al-Bishri, ilk yarının bitimine iki dakika kala, tam olarak 43. dakikada skoru açtı.

Maça en büyük imzayı ise Senegalli forvet Amadou Diang attı. Diang 68. dakikada ikinci golü kaydetti. Ziyad Al-Shammari normal sürenin bitimine iki dakika kala Al-Tadhamon adına farkı bire indirse de Diang, uzatmaların beşinci dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

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Bu galibiyetle puanını 13'e yükselten Al-Hazem, Jawwy Elit Ligi puan tablosunda on birinci sırada yer alıyor. Takımın 4 galibiyetinin yanı sıra 4 yenilgisi ve 1 beraberliği bulunuyor.

Jawwy Elit Ligi'nin son şampiyonu, 14 puanla dokuzuncu sırada bulunan Al-Nassr'ın yalnızca 1 puan gerisine geldi. Ancak başkent ekibinin bir ertelenmiş maçı bulunuyor.

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Öte yandan beşinci yenilgisini alan ve 2 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Al-Tadhamon, 7 puanla puan tablosunda on dokuzuncu sırada kaldı.

Al-Akhdoud ile Al-Jabalain yenişemedi

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Ertelenen maçların sonuncusunda ise Al-Akhdoud ile Al-Jabalain, bugün, yani perşembe günü, altıncı haftadan ertelenen karşılaşmada Abha'daki Prens Sultan bin Abdulaziz Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maç 1-1 berabere sona erdi. Mohammed Sultan Al-Anazi 14. dakikada Al-Jabalain adına skoru açtı, Hamad Mansour ise 69. dakikada Al-Akhdoud'a beraberliği getirdi.

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Bu beraberlikle puanını 12'ye çıkaran Al-Jabalain, Jawwy Elit Ligi puan tablosunda on ikinci sırada yer alırken, puanını 4'e yükselten Al-Akhdoud ise yirmi ikinci sırada bulunuyor.