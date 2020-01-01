Javier Tebas: Ronaldo'nun gidişi etkilemedi; Messi'nin yokluğu hissedilir

La Liga Başkanı Javier Tebas, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin İspanya futbolu üzerinde birbirinden farklı etkiye sahip olduğunu söyledi.

Javier Tebas, 2018 yılında 'den ekibi 'a transfer olan 'nun gidişinin 'yı kötü bir şekilde etkilemediğini söyledi.

RAC1 adlı İspanyol radyosuna açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Tebas, Ronaldo'nun ligin popülerliğine zarar vermediğini belirtirken ile kıyaslama yaptı.

Tebas, başka bir ligdeki takıma transfer olursa Messi'nin yokluğunu derinden hissedeceklerini vurguladı:

Daha fazla takım

"Cristiano Ronaldo'nun gidişi Real Madrid'i üzmüş olsa da La Liga üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadı çünkü La Liga markası, oyuncuların önüne geçmek için yıllarını harcadı."

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"Ancak Lionel Messi'nin durumu farklı. Messi futbol tarihinin en iyi oyuncusu. Kariyeri boyunca La Liga'da oynadığı için şanslıyız. Messi buradan ayrılsa eminim yokluğunu hissederiz."

"Messi'nin gidişi bir felaket yaratmazdı çünkü o olsun veya olmasın, biz yayın anlaşmaları imzaladık. Ama burada önemli olan şey Messi'nin kattığı değer. Messi bizi her zaman memnun ediyor."

"Messi İspanyol futbolunun bir simgesi. Ona, 'Lütfen kariyerini bizim ligimizde bitir' diye ricada bulunurdum. Ona çok düşkünüz."