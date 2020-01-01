Javier Tebas: Messi'nin Barcelona'dan ayrılması iyi bir fikir olmazdı

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmaya karar vermesinin kendi markası açısından doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz aylarda yaşanan - krizine değinirken, pandemiden dolayı futbolda mali krize dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Ağustos ayında kulüpten ayrılma isteğini yönetime ileten Messi, tartışmalı bir süreçten sonra Barcelona'da kalmaya karar verdiğini Goal'e verdiği özel röportajla duyurmuştu.

La Liga Başkanı Tebas ise gazetecilerden gelen Messi soruları üzerine bu konuya dair görüşlerini dile getirdi:

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"Her zaman belirttiğim gibi, Messi'yi La Liga'da izlemeye devam etmek istiyorum. Eğer Barcelona'da kalırsa, bu kulüp için çok iyi olur. Kulüp ve Messi arasındaki birlik, hem oyuncu hem de lig adına oldukça iyi bir şey. Çünkü Barcelona'dan ayrılmanın Messi için iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum."

"Ayrılık, oyuncu olarak belki iyi olabilir ancak futbol endüstrisindeki Messi için iyi bir seçenek değil. Neyse ki Messi kalıyor. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki La Liga'nın yayın haklarını önümüzdeki dört yıl için tüm dünyaya pazarladık. Messi ile Barcelona arasındaki sancılı süreçte kimse anlaşmayı iptal etmek için bizi aramadı."

2020-21 sezonu başlarken, İspanya ve Avrupa'da artan vaka sayısına dikkat çeken Tebas, "Gazetelerde, ekonomik faaliyetlerin bir daha durdurulamayacağını ve sağlık ile mali konuların bir dengede olması gerektiğini okuyoruz. Aksi takdirde finansal bir pandemi yaşayabiliriz ki bu gerçekten çok tehlikeli olur" ifadelerini kullandı.