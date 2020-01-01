Javier Tebas: CAS öldü, Manchester City doğru davranmadı

La Liga Başkanı Javier Tebas, CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırmasının yanlış olduğunu söyledi.

Başkanı Javier Tebas, 'nin Avrupa kupalarından aldığı 2 yıllık cezanın kaldırılmasını eleştirdi.

Tebas, ESPN 'e yaptığı açıklamada, CAS'ın yanlış bir karar verdiğini belirtirken, "Manchester City, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Ancak bu, City doğru davrandığı için değil, CAS hatalı olduğu için. Yalnızca 10 milyon euro cezaya çarptırıldı. Okuduğum kadarıyla bu da UEFA ile iş birliği yapmadıkları için. City belgeleri sakladı mı? Mümkünse nihai kararı okumak istiyorum. City doğru davranmadı" ifadelerini kullandı.

CAS'ın meşruiyetini kaybettiğini söyleyen Tebas, "CAS futbol endüstrisinde doğru kararlar vermiyor. Hepimiz City'nin ne yaptığını biliyoruz. Futbolun içindeki herkes biliyor. CAS öldü. Uzun süredir şüpheli kararlar veriyorlar. Şeffaflık yok ve çoğu zaman davadaki hakimlerin isimlerine bakarak, ne karar vereceğini biliyorsunuz" şeklinde konuştu.