Javier Pastore: Sezonun tamamlanmasını imkansız olarak görüyorum

Roma'nın Arjantinli oyuncusu futbola kısa sürede yeniden başlamaları konusunda kötümser olduğunu söyledi.

İtalya'da binlerce can kaybına sebep olan ve ülkede hayatın durmasına sebep olan koronavirüs salgını yankılarını sürdürüyor.

'nın Arjantinli oyuncusu Javier Pastore de açıklamalarda bulunarak, bu sezon 'nın yeniden başlamasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Radio Impacto' ya konuşan Pastore, "Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum" dedi.

Daha fazla takım

Bir sonraki sezona başlamanın en mantıklı şey olacağını söyleyen Arjantinli oyuncu, "Maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor" şeklinde konuştu.