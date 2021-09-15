Javier Montero, Borussia Dortmund karşısında kariyerinde bir ilki yaşadı

Beşiktaş'ın oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Borussia Dortmund'u misafir ederken Javier Montero da takımının tek golünü kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Jude Bellingham ile Erling Haaland'ın kaydettiği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ancak Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu için bir ilk yaşandı.

Javier Montero neyi başardı?

Siyah-beyazlılar adına skor üreten Javi Montero profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

22 yaşındaki oyuncu ilk gol sevincini, Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund filelerine göndererek tattı.

1 - Javi Montero profesyonel kariyerinin ilk golünü @Besiktas formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund filelerine gönderdi. Siftah. pic.twitter.com/zpkvnXGiCk — OptaCan (@OptaCan) September 15, 2021

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Süper Lig'de ilk dört maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş ise 18 Eylül'de Antalyaspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

Javier Montero kariyeri

1999 doğumlu stoper, Atletico Madrid altyapısında yetişti.

2019'da profesyonel olarak kariyerine başlayan Montero, 2020'de İspanyol ekibinden Beşiktaş'a kiralandı.

İspanyol oyuncu, 2019'da kiralık olarak Deportivo La Coruna forması giymişti.

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