Javier Mascherano: Barcelona, Messi olduğu sürece herhangi bir takımı yenebilir

Arjantin 1. Lig ekiplerinden Estudiantes forması giyen Javier Mascherano, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Javier Mascherano, 'nin varlığı sayesinde 'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'i eleyebileceklerini düşünüyor.

Lionel Messi bu sezon 'da çıktığı 33 karşılaşmada 25 gol atarak, 7. kez gol krallığı yaşadı.

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Mascherano, Katalan medyasına verdiği demeçte, Bayern Münih'in bu sezon gösterdiği etkileyici performansa rağmen eski takım arkadaşı Messi'nin Barcelona'yı zafere götüreceğini söyledi:

Daha fazla takım

"Bayern'in fiziksel olarak çok güçlü oyuncuları var. Ancak tek ayaklı bir mücadelede her şey olabilir ve Barcelona'nın bunun için yeterli gücü var. Barcelona, oyunu kontrol altına alabilirse o zaman işler değişebilir. Barcelona, Messi olduğu sürece herhangi bir takımı yenebilir. Şampiyonlar Ligi finaline yalnızca iki maç uzakta olduğunu biliyor. mücadelesinde bu arzuyu onun gözlerinde gördüm ve bu tüm takıma sıçradı."

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam TSİ 22:00'de Bayern Münih ile karşılaşacak.