Javier Aguirre: La Liga 20 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitecek

Leganes Teknik Direktörü Javier Aguirre, La Liga'nın başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgi verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'nın ne zaman başlayacağı resmi olmayan bir yolla belli oldu.

Teknik Direktör Javier Aguirre, La Liga'nın 2019-20 sezonunun 20 Haziran'da geri döneceğini ve 26 Temmuz'da son bulacağını duyurdu.

Marca Claro MVS'e konuşan Aguirre şu ifadelere yer verdi:

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"20 Haziran'da lige başlayacağız ve beş hafta içerisinde, 26 Temmuz'da ligi bitireceğiz."

"Hafta sonları dışında çarşamba ve perşembe günleri oynayacağız. 11 adet maç tarihi belirlendi."

"La Liga yönetimi beni resmi olarak bilgilendirdi ve bu konuda çok mutluyum. Zaten antrenmanlarımızı ayarlamıştık. 8 Mayıs Cuma günü başlayacağız. Testlerimizden de geçtik."