Go Ahead Eagles'ın yeni kalecisi Jasper Cillessen oldu. Voetbal International haberine göre Cillessen, geçen yaz NEC'ten ayrılmasının ardından bonservis bedeli olmadan takıma katılıyor.

Cillessen son aylarda bireysel olarak çalışıyor ve yeni bir kulüpten teklif bekliyordu. Beklediği teklif şimdi geldi. Cillessen, sakatlanan ve bir süre daha geri dönemeyecek olan Nick Marsman'ın yerini alacak.

Jari De Busser'ın yerine geçen Kjetil Haug da Adelaarshorst'ta henüz ikna edici bir performans sergileyemedi. VI'ya göre Cillessen, kalede ilk tercih olmak için Haug ile mücadele edecek.

NEC altyapısından yetişen Cillessen, daha sonra Ajax'a transfer oldu. Amsterdam'daki döneminin ardından FC Barcelona üzerinden Valencia'ya gitti.

Las Palmas'taki kısa döneminin ardından geçen yıl Eredivisie'ye döndü. NEC'te Gonzalo Crettaz'ın arkasında yedek kaleciydi. 37 yaşındaki kaleci şimdi Go Ahead ile sözleşme imzalıyor.



