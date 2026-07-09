Jarell Quansah, Meksika maçında gördüğü kırmızı kartın ardından uzun süreli bir ceza aldı

Jarell Quansah, FIFA tarafından iki maçlık cezaya çarptırıldı. Bu ceza, Dünya Kupası sekizinci finalinde Meksika’ya karşı aldığı kırmızı kartın bir sonucu olarak verildi.

Bu ceza nedeniyle 23 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, en azından Dünya Kupası çeyrek finalini kaçıracak. Çeyrek final maçı, Cumartesi akşamı saat 23:00'da Norveç ile oynanacak.

İngiltere bu maçı kazanırsa, Quansah yarı final maçını da kaçıracak. Yarı finalde İngiltere, Arjantin ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçının galibi ile karşılaşacak. Muhtemelen onun yerine Djed Spence veya Reece James oynayacak.

Quansah, Pazar gecesi Pazartesi sabahına karşı VAR'ın müdahalesi sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü. Sert bir müdahaleyle topun üzerinden ayağını geçirerek Jesús Gallardo'nun bacağına çarptı.

Bir yıl önce Liverpool’dan Bayer Leverkusen’e transfer olan Quansah, İngiltere milli takımında ilk kez geçen yılın Kasım ayında forma giymişti. Şimdiye kadar beş milli maçta forma giydi.

Bunlardan ikisini bu Dünya Kupası'nda oynadı. Hem Panama (0-2 galibiyet) hem de Meksika maçlarında sağ bek olarak ilk 11'de yer aldı.

Quansah’ın kırmızı kart gördüğü anda skor 1-2 idi. Her iki takım da daha sonra birer gol daha attı ve maç 2-3’lük skorla sona erdi.