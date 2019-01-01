Jardim'den PSG yorumu: ''Fransa'nın imajı için iyi olmadı''

Jardim, Manchester United'a kendi sahasında 3-1'lik skorla boyun eğerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden PSG'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 2015'te çeyrek final, 2017'de ise yarı final gören teknik direktör Leonardo Jardim, dün gece oynanan ve Manchester United'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele hakkında konuştu.

Cumartesi Bordeaux karşısında oynayacakları maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında Jardim, "İyi bir turnuva oluyor. PSG ve Lyon çok iyi iki ekip. Umarım Lyon tur atlar. Ancak PSG'nin elenmesi imajımız açısından iyi olmadı. Çeyrek finale çıkmak kolay bir şey değil. Her sezon PSG'den büyük beklentiler oluyor. Ancak geçtiğimiz sezonlarda yaşananlar, Fransız takımlarının çeyrek finale erişmesinin zor olduğunu gösteriyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Söz konusu mağlubiyet ve Ligue 1'in seviyesinin düşüklüğü arasındaki bağlantıyla ilgili soruya Jardim, "PSG dünyanın en iyi takımları ile aynı seviyede. Bu konunun Fransa ligiyle hiçbir alakası yok. Eğer PSG İngiltere veya İspanya liginde olsaydı, şampiyonluğa oynardı." cevabını verdi.

Portekizli çalıştırıcı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bu maç kötü geçti, hepsi bu. Deplasmanda oynanan maçtaki kadar üretici olamadılar. Ancak futbolda yaşanabilecek şeylere hiçbir zaman şaşırmıyorum. Bunu Real Madrid - Ajax maçında da gördük."