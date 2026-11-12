Jardel: "Ancona'da yanlış tribünü selamladım. Alkol ve kokain yüzünden mahvoldum"

Gazzetta dello Sport'a konuşan Jardel, 2004'te İtalya'da Ancona formasıyla yaşadıklarını da anlattı: "Oraya dair yalnızca kötü anılarım var. Altı ay boyunca maaşımı alamadım ve sadece üç maç oynadım. Kadro oyuncuyla dolup taşıyordu, kulüp kötü yönetiliyordu ve yıl sonunda iflas etti. Sonetti ve Galeone ile iyi anlaştım ama taraftarlarla pek anlaşamadım".

Neden?

"31 yaşındaydım, fazla kiloluydum ve biri bana 'Lardel' dedi. Muhtemelen Perugia maçında taraftarlara tanıtılırken selam vereceğim tribünü karıştırdığım içindi: Renklerimiz aynıydı. Bazı taraftarlar bu hareketime kızdı".

2002'de Dünya Kupası kadrosuna alınmaması ve uçuruma sürüklenmesi: "Depresyona girdim ve aşırı içmeye başladım. Dünya Kupası'nda oynamak hayatımın hayaliydi. İlk eşim beni terk etti ve çocukların velayetiyle ilgili sorunlar yaşandı. Her şeyin elimden kayıp gittiğini hissediyordum ama en kötüsü henüz gelmemişti. 2003 yazında kokain denedim. Tatildeydim ve o dönemde doping kontrolleri olmadığı için kokain kullanabileceğimi biliyordum. Hoşuma gidiyordu, kendimi canlı hissettiriyor ve depresyondan çıkarıyordu. Bir keresinde bir hafta boyunca hiç uyumadım. Sonra aşırı doz aldım, ölüm tehlikesi geçirdim ve yanımdaki bir arkadaşım hayatımı kurtardı. İşte o noktada dibe vurdum".

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Bu durumdan nasıl kurtuldu?

"Aylarca psikiyatristlerle konuştum. İkinci eşim Sandra ile tanıştığımda bu durumdan tamamen kurtuldum: Bana hayatın anlamını gösterdi ve bugün mutluyum".