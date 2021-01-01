Japonya'nın maçlarındaki farklı skorlar sürüyor

Asya futbolunun önde gelen ülkelerinden olan Japonya, Dünya Kupası Elemeleri'nde zayıf rakiplerine şans tanımıyor.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde F Grubu'nda yer alan Japonya Milli Takımı aldığı başarılarla skorlarla dikkat çekerken, oynadığı altı grup maçında henüz kalesinde gol görmedi.

Son iki maçını adeta bir basketbol maçını andırır gibi çift haneli farkla kazanan Hajime Moriyasu'nun öğrencileri, performanslarıyla alkış alıyor.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz yapabileceklerinin sinyallerini şimdiden veren Japonya, 30 Mart'ta oynadığı Moğalistan deplasmanından 14-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Bu maçın sonrasında oynanan Myanmar karşılaşmasından da 10-0'lık galibiyetle ayrılan Japonya, farklı galibiyet serisini sürdürdü.

Avrupa'da tecrübesi

Kadrosunda Porto'dan Shoya Nakajima, Villarreal'den Takefusa Kubo, Bologna'dan Takehiro Tomiyasu, Eintracht Frankfurt'tan Daichi Kamada, Liverpool'dan Takumi Minamino ve Stuttgart'tan Wataru Endo gibi çok sayıda Avrupa'da top koşturan oyuncusu bulunan Japonya futbolda son yıllardaki gelişimiyle dikkat çekiyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya, Senegal ve Polonya ile birlikte yer aldığı H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran Japonya, son 16 turunda büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Belçika karşısında 68. dakikayı 2-0 önde geçen Japonya, 90 dakika sonunda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.