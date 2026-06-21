Japonya’ya karşı 4-0 mağlubiyetin ardından ağlayan Tunuslu defans oyuncusu: “Hazır olmayan bir kadroyla Dünya Kupası’na gittik”

Tunus Milli Takımı ve Fransız takımı Nice’in savunma oyuncusu Ali Al-Abdi, "Kartaca Kartalları"nın Japonya'ya (4-0) karşı aldığı ağır yenilginin ardından gözyaşlarını tutamadı ve Tunus Futbol Federasyonu'na ve turnuva öncesindeki teknik seçimlere sert eleştiriler yöneltti.

Tunus, turnuvaya İsveç'e karşı aldığı (5-1) bir başka ağır mağlubiyetle başlamış ve hayal kırıklığı yaratan bir şekilde turnuvadan elenmişti. Tunus Futbol Federasyonu, olumlu bir tepki yaratma umuduyla Fransız teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden alıp, vatandaşı Hervé Renard'ı atadı; ancak milli takım Japonya karşısında yeni bir ağır yenilgiye uğradı.

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Maçın ardından "beIN Sports" kanalına konuşan El Abdi, oldukça etkilenmiş bir şekilde şunları söyledi: "Taraftarlardan özür diliyorum, başımıza gelenler anlaşılmaz." Ayrıca bu acı sonucun ardından teknik direktör Hervé Renard'dan da özür dilemeyi ihmal etmedi.

Başarısızlığın nedenleri sorulduğunda, oyuncu son dönemde milli takımın yönetilme şeklinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek şöyle konuştu: “Tunuslu taraftarlardan özür diliyorum, sağda solda dedikodu yaymakla vakit geçirenlerden değil… Bu ülkenin yararına değil.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Deneyimli oyunculara başvurmak yerine, yeni bir teknik direktör ve daha önce birbirleriyle oynamamış yeni oyuncularla Dünya Kupası’na gittik; oysa Japonya milli takımı, 2022 Dünya Kupası’nda sahaya çıkan kadrosunu aynen korudu.”

El Abdi sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmak için yeterli zamanımız yok; hataları düzeltmek yerine her seferinde her şeyi yıkıp yeniden inşa ediyoruz. Daha önce birlikte oynamamış oyuncularla Dünya Kupası’na çıkıyoruz. Rekabetçi bir milli takım oluşturmak zaman ve istikrar gerektirir.”