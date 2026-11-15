Brezilya’nın efsanevi eski forveti Romario, millî takımın cumartesi günü Singapur’da Japonya’ya karşı oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti’nin görevine derhal son verilmesini talep etti. 1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, yenilgi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İtalyan teknik adamı görevinden ayrılıp kulüp teknik direktörlüğüne dönmeye çağırdı.

Reklam

Efsane golcünün sabrı taştı

Romario, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya daha derin bir krize sürüklenmeden Ancelotti'nin görevden alınması için Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Samir Xaud'a çağrıda bulundu. Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı son 16 turunda elenmesine rağmen İtalyan teknik adamın sözleşmesi 2030'a kadar uzatılmıştı. Ancak cumartesi günü Singapur Ulusal Stadyumu'nda yaşanan yenilgi, eski golcü ve mevcut Brezilya senatörünü teknik direktör değişikliği talep etmeye yöneltti.

Eski golcüden kulüp futboluna dönüş çağrısı

Cumartesi günü oynanan karşılaşmada, Hajime Moriyasu'nun iyi organize olmuş Japonya'sı karşısında Takefusa Kubo ve Keito Nakamura'nın golleriyle Brezilya 19 dakika içinde 2-0 geriye düştü. Real Madrid'in kanat oyuncusu Vinicius Junior ise 33. ve 75. dakikalarda attığı gollerle skoru eşitledi.

Ancak Tatsuhiro Sakamoto, ceza sahası içinden uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Pozisyonun öncesinde faul yapıldığı düşüncesiyle yükselen sert itirazların ardından hem Ancelotti hem de oyundan alınmış olan Barcelonalı hücum oyuncusu Raphinha kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Romario, şöyle yazdı: “Ancelotti, artık yeter! Çantanı topla ve git!

Reklam Reklam

Kimse kariyerini sorgulamıyor. Dünya futbolunun gördüğü en büyük teknik direktörlerden birisin ama bu kulüp düzeyindeydi. Brezilya millî takımında hâlâ bekleneni veremedin. Artık dayanamıyoruz!

Related Topics

“Teknik direktörlüğe devam etmek mi istiyorsun? Adını duyurduğun kulüp futboluna geri dön. Çünkü Brezilya millî takımı sürekli risk alıp ne olacağını bekleyemez.”

Federasyon başkanına harekete geçme çağrısı

Her ne kadar Ancelotti oyuncularının geri dönüşünü ve şans verdiği isimlerin performansını övse de Romario, bir turnuva başarısızlığının daha önüne geçilmesi için tepkisini federasyon yönetimine yöneltti.

Reklam

1994 Dünya Kupası şampiyonu, açıklamasında CBF başkanına doğrudan seslenerek şunları ekledi: “Şimdi mesajım CBF Başkanı Samir Xaud'a. Gençsin, Brezilyalısın ve futbolumuz için en iyisini istediğine inanıyorum. Cesaretini gösterip karar verme zamanı geldi.

“S***tir artık, başkan! Ancelotti'yi s***tir edip gönder! Brezilya millî takımının formasıyla oyun oynayamazsın. Zaten yeterince utanç yaşadık ve bir Dünya Kupası'nı daha çöpe atma riskini göze alamayız. Dünya Kupası elden gittikten sonra ağlamanın faydası yok. Harekete geçme zamanı şimdi!”

Reklam

Singapur karşılaşması çalkantılı yılı noktalayacak

Romario'nun çıkışının ardından yoğun baskı altına giren Ancelotti'nin, takımının yılın son hazırlık maçı öncesinde savunmadaki zaaflarını hızla gidermesi gerekiyor. Brezilya, güvenini ve savunma istikrarını yeniden kazanmak amacıyla Singapur Ulusal Stadyumu'nda kalarak 17 Kasım'da ev sahibi Singapur ile karşılaşacak. Asya'nın zayıf ekiplerinden biri karşısında ikna edici bir galibiyetin gerisinde kalacak her sonuç, CBF yönetimine İtalyan teknik adamın uzun vadeli geleceğini yeniden değerlendirmesi yönündeki çağrıları artıracak.