Japonya Teknik Direktörü: Brezilya’ya karşı yenilginin ardından tarih bize merhamet etmeyecek

Japonya milli takımı, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, alışılmış ve yürek burkan bir şok yaşadı.

Pazartesi günü, son nefesine kadar direnen ancak turnuvadan elenen Japonya Milli Takımı, eleme turlarında üst üste üçüncü kez öne geçip ardından mağlup oldu.

Beş kez şampiyonluğa ulaşan Brezilya milli takımı, bu yılki karşılaşmayı uzatma dakikalarının sonlarında atılan bir gol sayesinde 2-1'lik skorla kazandı.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, “Bu sefer hedefimize ulaşamadık, ancak bir sonraki Dünya Kupası’na ya da belki de ondan sonraki turnuvaya bakabiliriz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalıyız ve zaten bunu yapıyorduk” dedi.

Japonya Milli Takımı, dört yıl önce de çeyrek finalde Hırvatistan’a penaltılarda yenilmişti; o maçta da erken bir golle öne geçmişti. "Samuraylar" da 2018'de aynı turda aynı kaderi yaşamıştı; ikinci yarıda Belçika karşısında 2-0 öne geçtikten sonra, uzatma dakikalarında yedikleri golle 3-2 mağlup olmuştu.

Moriasso şunları ekledi: “Tarihin bize merhamet edeceğini sanmıyorum, ancak bugün yaşananları aşabilirsek, belki de tarihin değiştiği bir döneme tanık olabiliriz.”

Pazartesi günü oynanan maçta Japonya Milli Takımı erken bir üstünlük sağladı; 29. dakikada Kaishu Sano takımını öne geçirdi. Ancak 56. dakikada Casemiro kafayla Brezilya'ya beraberliği getirdi ve Gabriel Martinelli uzatma dakikalarının sonlarında galibiyet golünü attı.

Japon kaleci Zion Suzuki maç boyunca dört kurtarış yaptı, ancak dünyanın en iyi takımlarından birine karşı sergilediği güçlü performansa rağmen, bu acı yenilginin ardından İngilizce soruları yanıtlamayı reddetti.

Japonya, Brezilya ile oynadığı 15 karşılaşmada sadece bir galibiyet elde ederken, iki maç berabere sonuçlandı; bu tek galibiyet ise geçen Ekim ayında oynanan bir hazırlık maçında gelmişti.

Moriaso sözlerine şöyle devam etti: “Aramızdaki fark şu anda azalıyor. Brezilya üst düzey bir takım ve biz de kesinlikle bu seviyeye yaklaşıyoruz.”

Japonya teknik direktörü, dört yıl önce Katar’da takımın aldığı yenilgiyi hatırlatarak, “Performansımızı yükseltmeliyiz” diye ekledi.

Moriasso, maçtan sonra oyunculardan o anda hissettikleri hayal kırıklığını hatırlamalarını ve bunu seviyelerini geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmelerini istediğini belirtti ve yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi.

Japon teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Şampiyonluk bizim hayalimiz ve hedefimizdi, ancak bunu başaramadık. Takımın teknik direktörü olarak, onları bu seviyeye taşıyıp bu hedefi gerçekleştirecek kadar iyi olamadığım için gerçekten üzgün olduğumu onlara söyledim.”