Japonya, savunmadaki zaaflarının erken ortaya çıktığı hazırlık maçında Paraguay'a 2-1 yenildi. Shio Fukuda'nın öncülük ettiği geç toparlanmaya rağmen Mavi Samuraylar, ilk yarıda oluşan iki gollük farkı kapatamadı.

Reklam

Ulusal Stadyum'da Paraguay'ın ev sahibi ekibin maça yavaş başlamasından yararlanmasıyla Japonya'nın taktik planı iki dakika içinde bozuldu. Hajime Moriyasu'nun ekibi topa %66 oranında sahip olup 17 şut çekse de disiplinli Güney Amerika savunmasını aşacak bitiriciliği gösteremedi. Konuk ekip hücuma geçişlerde etkiliydi. Diego Gomez'in asistlerinde Juan Caceres ve Gustavo Gomez'in bulduğu gollerle devre arasına iki farklı önde girdi.

İkinci yarıda Japonya, dirençli Paraguay savunmasına karşı ısrarla gol aradı. Moriyasu, savunmayı aşmak için Takefusa Kubo ve Ritsu Doan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncuyu oyuna aldı. Shio Fukuda 85. dakikada farkı bire indirse de bu gol geri dönüş için yeterli olmadı. Japonya'nın istatistiksel üstünlüğünü gollere çevirememesi, geride savunma yapan rakiplere karşı hücumun son bölümündeki verimlilik sorununu bir kez daha ortaya koydu.

GOAL, Ulusal Stadyum'da Japonya oyuncularını puanladı...

Kaleci ve savunma

Zion Suzuki - 5/10: Paraguay'ın kaleyi bulan yalnızca dört şutunun ikisinde gol yiyen kaleci için can sıkıcı bir akşamdı. Yakın mesafeden gelen bitirici vuruşlarda yapabileceği fazla bir şey yoktu ancak baskı altında topu oyuna sokarken zaman zaman aceleci davrandı.

Reklam Reklam

Yukinari Sugawara - 6/10: Sugawara sağ kanatta sürekli bir pas seçeneği sunarak Japonya'nın 33 ortasına katkıda bulundu ancak Paraguay'ın sol kanattan maçın başlarında geliştirdiği atakları durdurmakta zorlandı.

Related Topics

Ko Itakura - 5/10: Kaptan, Wlk ve Enciso'nun fiziksel varlığı karşısında savunma hattını organize etmekte zorlandığı güç bir ilk yarı geçirdi.

Tsuyoshi Watanabe - 5/10: İlk 45 dakikada savunmasız görünen stoper ikilisinin bir parçasıydı. İkinci golde Gomez'i takip edemedi ve bir saat dolduktan sonra yerini Ayumu Seko'ya bıraktı.

Reklam

Junnosuke Suzuki - 4/10: Savunmacı için unutmak isteyeceği bir geceydi. 42. dakikada kontrolsüz bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Kanadında savunma güvenliği sağlayamayınca Moriyasu tarafından devre arasında oyundan alındı.

Orta saha

Kaishu Sano - 6/10: İki kişilik ön liberoda çok çalıştı ve Japonya'nın %87,2'lik yüksek pas isabet oranını korumasına yardımcı oldu. Ancak Paraguay hatlarını aşmak için gereken dikine oyun katkısını sağlayamadı.

Reklam

Kodai Sano - 6/10: Soyadını paylaştığı takım arkadaşı gibi topa sahipken takıma sağlam bir zemin sundu ancak Paraguay'ın hızlı kontra ataklarında zorlandı.

Yuito Suzuki - 5/10: On numara pozisyonunda oynayan Suzuki, net fırsatlar yaratmak için ihtiyaç duyduğu boşlukları bulamadı. Birinci saat dolarken yerini Kubo'ya bırakmadan önce etkisi sınırlı kaldı.

Reklam

Hücum

Tatsuhiro Sakamoto - 5/10: Teknik kalitesini zaman zaman gösterse de Japonya'nın atakları çoğunlukla hücumun son bölümünde tıkandığından oyuna fazla etki edemedi. Devre arasında taktiksel tercihle oyundan alınan bir başka isimdi.

Keisuke Goto - 5/10: Genç forvet, tecrübeli Gomez karşısında yalnız kaldığı bir akşam geçirdi. Takımın tamamı rakip ceza sahasında yalnızca 19 kez topla buluşurken Goto, yerini Ogawa'ya bırakmadan önce çok az pas aldı.

Reklam

Yuki Soma - 5/10: Kanatlardan oyuna etki etmekte zorlanan Soma, kompakt Paraguay savunması karşısında yalnız kaldı. Devre arasında yerini Junya Ito'ya bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Ritsu Doan - 7/10: Oyuna girer girmez tempoyu artırdı ve tehlikeli bölgelerde birkaç serbest vuruş kazandırdı. Japonya baskısını artırırken maçın sonlarında çektiği bir şut engellendi.

Reklam

Hiroki Ito - 5/10: Sonradan oyuna giren Ito inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Takıma hava toplarında üstünlük sağlasa da uzatma dakikalarının sonlarına doğru kontrolsüz bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

Junya Ito - 7/10: Takıma ihtiyaç duyduğu hızı ve orta kalitesini kattı. 87. dakikada duran toptan yaptığı isabetli ortayla Fukuda'ya neredeyse asist yapıyordu.

Reklam

Ao Tanaka - 6/10: Son yarım saatte Japonya'nın pas temposunu yükseltti.

Takefusa Kubo - 7/10: Japonya'nın açık ara en yaratıcı oyuncusuydu. Sürekli top istedi ve Paraguay'ı daha geriye çekilmeye zorladı.

Reklam

Koki Ogawa - 6/10: Topu ileride iyi sakladı ve Fukuda'nın geç gelen golünün asistini yaptı.

Shio Fukuda - 8/10: Az süre almasına rağmen maçın öne çıkan oyuncusuydu. 85. dakikadaki golünde golcülük sezgisini gösterdi ve kısa süre sonra kaleciyi bir kez daha kurtarış yapmaya zorladı. Japonya'nın en büyük hücum tehdidiydi.

Reklam

Takumi Minamino - 6/10: Tecrübesiyle ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantıyla katkı sağladı ancak son bölümde beraberlik golünü bulamadı.

Ayumu Seko - 6/10: Maçın son bölümünde savunmayı sağlamlaştırdı.

Reklam

Shuto Nakano - 5/10: Oyuna girdikten hemen sonra sert bir faulle sarı kart gördü.

Hajime Moriyasu - 5/10: Oyuncu değişiklikleri sonunda maçın gidişatını değiştirse de ilk 11'i Paraguay'ın doğrudan oyununa hazırlıksız yakalandı. Takımın duran topları ve rakibin erken hücuma geçişlerini savunamaması hâlâ bir