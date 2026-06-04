Japonya'nın Hollanda milli takımıyla oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde büyük sorunlar

Japonya milli takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında antrenman yerini bir kez daha değiştirmeye karar verdi. Asya ekibi, Tigres UANL’nin antrenman tesislerinden ayrılıp CF Monterrey’in antrenman merkezi olan El Barrial’a taşınıyor.

Çeşitli Meksika medyasına göre, taşınmanın en önemli nedeni çimlerin durumu. Japonya, kısa süre önce kış çiminden yaz çimine geçilen Tigres antrenman tesisindeki sahanın kalitesinden memnun değilmiş. Hava koşullarının da sahanın kötü durumuna katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Daha önce geçici olarak bir üniversite antrenman kompleksine taşınılmıştı ve şimdi Meksika'nın en kapsamlı antrenman komplekslerinden biri olan El Barrial seçildi.

Japon milli takımının Perşembe öğleden sonra burada antrenman yapması bekleniyor. Bu, sabahları kendi antrenmanlarını tamamlayan Monterrey ile mutabık kalınarak gerçekleştirilecek. Japonların hafta sonu da antrenman tesisini kullanıp kullanamayacağı henüz belli değil.

Japonya, 2 Haziran'da Nuevo León eyaletine vardı ve orada yerel yetkililer, taraftarlar ve takım oteli çalışanları tarafından karşılandı.

Şu an için Japonya'nın El Barrial'da ne kadar süre antrenman yapacağı belli değil. Haberlere göre takım, 8 Haziran'da Nashville'e gidecek ve burada Dünya Kupası'na yönelik son hazırlıklarını sürdürecek.

Dikkat çeken bir nokta da Tunus'un da El Barrial'ı kullanıyor olması. Afrika'dan Dünya Kupası'na katılan bu takım, Kuzey Amerika'daki turnuva süresince Monterrey'deki antrenman kompleksini sabit üs olarak belirledi.







