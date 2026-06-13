Japonya milli takım teknik direktörü, Hollanda ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde herkesten özür diledi: "İçtenlikle özür dilerim"

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, Hollanda ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde Wataru Endo'dan özür dilediğini itiraf etti. Liverpool'un orta saha oyuncusu Dünya Kupası'na yetişmek için elinden geleni yaptı, ancak Moriyasu sonunda onu kadrodan çıkarma kararını kendisi verdi.

Endo, uzun süredir devam eden bir ayak sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalmıştı, ancak Dünya Kupası'na katılabileceğine dair umutluydu. 31 Mayıs'ta İzlanda ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü ve ilk yarıda forma giydi.

Endo, o maçtan sonra da kadroda yer alabileceğine dair umutluydu, ancak Moriyasu sert bir karar verdi. Voetbal International, teknik direktörün sözlerini şöyle aktarıyor: "Onu İzlanda maçında mümkün olduğunca uzun süre oynaması için cesaretlendirdim ve durumunu yakından takip ettim."

"Buna dayanarak, sağlık ekibiyle birlikte, Wataru'nun ilk maçta ve turnuva boyunca yüzde yüz performans göstermesinin zor olacağı sonucuna vardık."

"Elbette hayal kırıklığına uğradı. Ona, ailesine ve onu seven herkese acı verdiğim için içtenlikle üzgünüm. Herkesten özür dilemek istiyorum, ancak bu karar takımın ve Japonya'nın yararı için alındı."

Japonya'da Pazar günü kaptanlık pazubandını Ko Itakura takacak. Moriyasu, Ajax'ın savunma oyuncusuna büyük değer veriyor: "Ko, yıllardır takımda olan ve hem saha içinde hem de saha dışında savunduğum ilkeleri anlayan ve bunları kendisi de uygulayan biri."

"Ayrıca onu kaptan yaptım çünkü karakteriyle, herkesle iyi iletişim kurarak iyi bir takım ortamı yaratabileceğini düşünüyorum," dedi Moriyasu, Voetbal International'a.