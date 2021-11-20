Japonya Ligi'nde taraftarların tezahürat yapmaları yasaklandı

Tüm dünya, koronavirüs pandemisinden her anlamda etkilendiği gibi futbol da yaklaşık iki yıldır bundan nasibini almış durumda.

Kulüplerin en büyük gelir kalemlerinden olan tribünler uzun bir süre boş kaldı ve bu, büyük maddi kayıplara yol açtı.

Aşının yaygınlaşmasının ardından tribünler taraftarlara bazı ülkelerde yarı, bazılarında ise tam kapasite ile açıldı ve normalleşme başladı.

Japonya da tamamen normalleşip stadyumların eski haline dönmesini isteyen ülkelerden. Bunun için ekstra ve ilginç çabaları da var.

Japonya'da tribünlerdeki son durum ne?

20 aylık karartıcı tablonun ardından J League, normalleşme konusunda iyimser. Stadyumlarda yüzden 50 kapasite ile taraftar alımına izin verilyor ve ekim ayı sonunda tribünlerdeki ortalam seyirci sayısı 5 bin 862 oldu.

Tabii ki 2019'daki 20.751 ortalamasının çok altında fakat, yetkililer rakamların oraya doğru yöneleceğine inanıyor.

Maçlara girişlerde maske, aşı kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılıyor. Japonlar, önümüzdeki kısa dönemde aşı ve son 72 saat geçerli olmak üzere PCR testi zorunluluğu ile tribünleri tam kapasite ile açmaya hazırlanıyor.

Japonya Ligi'nde tezahürat yapmak neden yasaklandı?

Bu önlemlerden en ilginci ise taraftarlara getirilen tezahürat yasağı.

Japan Times' ın haberine göre Japonya'daki futbol statlarında virüs taşıyan partiküllerin yayılımını engellemek için tezahürat yapmak yasaklandı.

Taraftarlar, yalnızca alkışlarla takımlarına destek olabiliyorlar.