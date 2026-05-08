Japonya - İsveç maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Japonya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın F Grubu’ndaki kader belirleyici son maçı olacak İsveç ile oynayacağı kritik karşılaşma için Teksas’ın kalbine doğru yola çıkıyor.

Avrupa'nın en üst seviyesinde oynayan bir nesil yıldızların liderliğindeki Mavi Samuraylar, kendilerine özgü teknik hassasiyetlerini ve müthiş geçiş hızlarını sergilemeyi hedefliyor. Öte yandan İsveç, canlanan hücum gücü ve sağlam savunmasıyla öne çıkan bir kadroyla geliyor. Blågult, bu kritik karşılaşma için AT&T Stadyumu'nu bir kaleye dönüştürmeyi hedefliyor.

GOAL, Japonya - İsveç maçı biletlerini nereden alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Japonya - İsveç maçı ne zaman?

Japonya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Hollanda - Japonya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 21 Haziran 2026 Tunus - Japonya Estadio BBVA, Guadalupe Bilet 26 Haziran 2026 Japonya - İsveç AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

İsveç 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İsveç - Tunus Estadio BBVA, Guadalupe Bilet 20 Haziran 2025 Hollanda - İsveç NRG Stadyumu, Houston Bilet 26 Haziran 2026 Japonya - İsveç AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

Japonya - İsveç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Japonya - İsveç maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Arlington'daki Japonya - İsveç maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. F Grubu'ndaki bu iki rakip, belirleyici bir taktik savaşına sahne olabilecek bir karşılaşmada karşı karşıya geleceğinden, turnuvanın ortasında oynanacak bu maç için talebin yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 250 ila 350 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 330 $ – 450 $

Kategori 2 (Orta Kat): 500 $ – 750 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 800 $ – 1.450 $

Konukseverlik/VIP: 1.740 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Dallas bölgesi turnuvanın merkezi konumunda ve dünyadaki en teknolojik olarak gelişmiş mekanlardan birine ev sahipliği yaptığı için talebin yüksek olması bekleniyor. AT&T Stadyumu'nda bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Japonya - İsveç karşılaştırmalı istatistikleri

JPN Son maç SWE 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Japonya 1 - 1 İsveç 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Japonya - İsveç maçı nerede oynanacak?

Japonya - İsveç maçı, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda (turnuva için Dallas Stadyumu olarak adlandırılacak) oynanacak.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 90.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan stadyum, seyirci deneyimini yeniden tanımlayan devasa bir açılır kapanır çatılı stadyumdur. Bu mekan, 160 fit genişliğinde ve dünya spor tarihinin en büyük asma ekranlarından biri olan devasa, ortada asılı yüksek çözünürlüklü video panosuyla dünyaca ünlüdür ve her taraftarın maçları net bir şekilde izlemesini sağlar.