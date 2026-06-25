Japonya - İsveç maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Japonya, İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası F Grubu’ndaki son ve hayati öneme sahip maçı için, Hollanda ile 2-2’lik efsanevi beraberliği yaşadığı AT&T Stadyumu’na, Arlington’a geri dönüyor. Her iki takım da 32’li turda yer almayı umarak maça çıkıyor.

Japonya, o dramatik açılış beraberliğinin ardından Tunus’u 4-0’lık skorla ezip geçerken, İsveç ise kahramanlıktan dibe vurdu. İskandinavlar, Tunus’a karşı 5-1’lik rahat bir galibiyetle başladı, ancak daha sonra kendileri de aynı skorla Hollanda’ya yenilerek sahadan silindi.

GOAL, Japonya-İsveç maçı için 2026 Dünya Kupası biletlerini temin etmenizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, fiyatlar ve önemli stadyum bilgileri dahil.

Japonya - İsveç maçı ne zaman?

Japonya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar Hollanda - Japonya (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington 2-2 20 Haziran Cumartesi Tunus - Japonya (22:00 CST) Estadio BBVA, Guadalupe 0-4 25 Haziran Perşembe Japonya - İsveç (18:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Biletler

İsveç'in 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar İsveç - Tunus (20:00 CST) Estadio BBVA, Guadalupe 5-1 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (12:00 CDT) NRG Stadyumu, Houston 5-1 25 Haziran Perşembe Japonya - İsveç (18:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Biletler

Japonya - İsveç maçına bilet nasıl alınır

Bilet satışlarının güncel durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Japonya - İsveç maçı biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Japonya - İsveç karşılaştırmalı maç sonuçları ve istatistikleri

JPN Son maç SWE 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Japonya 1 - 1 İsveç 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 8 T. Kubo Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Japonya - İsveç maçı, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda (turnuva süresince Dallas Stadyumu olarak adlandırılacak) oynanacak.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 90.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Teksas’ın Arlington kentinde yer alan bu devasa, açılır kapanır çatılı stadyum, seyirci deneyimini yeniden tanımladı. Tesis, 160 feet genişliğindeki devasa, sahaya asılı yüksek çözünürlüklü video ekranıyla dünya çapında ün salmıştır. Küresel spor dünyasındaki en büyük asılı ekranlardan biri olan bu ekran, her taraftarın maçtaki aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlıyor.