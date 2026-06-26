Japonya, İsveç ile berabere kalmasının ardından Hollanda’nın arkasında yer aldı ve Brezilya ile eşleşti

Japonya, F Grubu’nda Hollanda milli takımının ardından ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükseldi. Samurai Blue, Daizen Maeda ve Anthony Elanga’nın golleriyle İsveç’le 1-1 berabere kaldı; İsveç de en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak bir sonraki tura yükseldi. İskandinavlar, Fransa veya Norveç ile karşılaşacak; Japonya ise Brezilya ile oynayacak.

Japonya maça hafif favori olarak başladı, ancak maçın ilk dakikalarında üstünlüğü İsveçliler ele geçirdi. Bu durum hemen büyük fırsatlara dönüşmedi, ancak Japon kaleci Zion Suzuki birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı.

Maçın sonraki aşaması ise özellikle sakatlıklarla geçti. Önce Isak Hien, Lucas Bergvall ile değiştirilmek zorunda kaldı, ardından Ko Itakura da sahadan çıkmak zorunda kaldı. Ajax'ta forma giyen Japon oyuncu çok fazla rahatsızlık çekmiyor gibi görünüyordu, ancak yine de Shogo Taniguchi ile değiştirildi.

İlk yarının geri kalanında özellikle Japonya tehlikeli ataklar geliştirdi. Örneğin, eski AZ oyuncusu Yukinari Sugawara, İsveçli kaleci Jacob Zätterström’ün reflekslerini test etti; Zätterström, kısa bir süre sonra Keito Nakamura’nın uzak köşeye gönderdiği şutta da bu testi başarıyla geçti.

Japonya, ikinci yarıda da iyi performansını sürdürdü ve birkaç tehlikeli pozisyonun ardından 56. dakikada golü buldu. Birkaç kısa paslaşmanın ardından Feyenoord'lu Ayase Ueda, eski PSV'li Ritsu Doan'a pas verdi; Doan'ın keskin pası Maeda'ya ulaştı. Forvet, golü güzel bir vuruşla tamamladı: 1-0.

Hemen ardından İsveç, adeta hiç yoktan bir şekilde skoru eşitledi. Elanga, sağ kanatta çok fazla boşluk buldu ve şansını güzel bir şutla denemeye karar verdi; bu şut, Suzuki’nin zayıf tepkisi sayesinde ağlara harika bir şekilde girdi: 1-1.

Birdenbire İsveç üstünlüğü ele geçirdi ve Alexander Isak, Suzuki’yi yeterince şaşırtmaya yetmeyen şiddetli bir şutla yeteneklerini sergiledi. Uzatma dakikalarında Isak galibiyete çok yaklaştı, ancak Suzuki Japonya’nın mağlubiyetini önledi.