Japonya - İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Japonya - İsveç: Maç detayları

Japonya - İsveç maçı 25 Haziran 2026 tarihinde GMT saat 23:00'da ve EST saat 18:00'da başlayacak.

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Japonya - İsveç: Maç Bağlamı

Teksas'ta oynanacak bu karşılaşma, F Grubu'ndaki her iki takımın da son derece yoğun geçen 2. maç gününün ardından kampanyalarını güçlendirmek veya kurtarmak istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Monterrey'de Samurai Blue'nun Tunus'u 4-0'lık net bir galibiyetle ezip geçmesi ve Houston'da İsveç'in Hollanda'ya karşı 5-1'lik ağır bir yenilgiye uğraması, grubun erken dönem dinamiklerini altüst eden ikinci tur maçlarının ardından, Dallas Stadyumu'nda (AT&T Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, bu yoğun karşılaşmaların ardından taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Arlington’a gidiyor.

Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, takımının dört golle sergilediği üstün performansın ardından eleme kaderini tamamen kendi eline almasını sağlayan savunma konsantrasyonunu ve golcü verimliliğini sürdürmesini sağlamalıdır. Moriyasu, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve son derece disiplinli bir Avrupa savunma hattını aşmak için, teknik açıdan üstün orta saha oyuncuları ve yaratıcı kanat seçenekleriyle desteklenen dinamik hücum odaklarına güvenecektir. Karşılarında ise Graham Potter’ın yönettiği, yapısal olarak sağlam ve her şeyi ortaya koyan bir İsveç takımı yer alıyor. Üst düzey fiziksel özelliklere sahip bir kadroya sahip olan Blågult, kusursuz disiplin gerektiren durumlarda parlayan, Alexander Isak ve Dejan Kulusevski’nin öncülüğündeki inatçı bir oyun planına ve ölümcül bir kontra atak gücüne sahip.

Son teknoloji ürünü Dallas Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacak. Her iki takım da geçiş anlarında bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. Japonya bu maçı, yenilgisiz lider konumunu pekiştirmek için ideal bir fırsat olarak görecek; İsveç ise sahaya, korkusuz ruhunu bir silaha dönüştürmek, ilerleyen beklerin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek ve F Grubu’ndan güvenli bir şekilde çıkmak için hayati önem taşıyan tam puanlı bir sonuç elde etmek amacıyla çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, eleme turlarına kalmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

İsveç 1–5 Hollanda

Graham Potter’ın takımı, Teksas’taki Houston Stadyumu’nda derin bir hayal kırıklığı yaşadı ve yapısal bir çöküşe uğradı; etkisiz bir savunma performansı, onları klinik bir oyun sergileyen Hollanda karşısında 5-1’lik ağır bir yenilgiye mahkum etti. Grupta ivme kazanmak isteyen Blågult, maça savunma açısından zayıf bir başlangıç yaptı ve Ronald Koeman’ın acımasız hücum makinesi karşısında düzenli bir ritim yakalamakta zorlandı.

Brian Brobbey'in 5. ve 17. dakikalarda attığı iki gol, savunma hattını erken çökertirken Hollanda'ya tam kontrolü kazandırdı. Anthony Elanga, 59. dakikada bir geçiş anını değerlendirerek skoru 1-2'ye getirerek kısa süreli bir umut ışığı yaksada, takımın disiplin yapısı tamamen dağıldı. Cody Gakpo, ikinci yarıda muhteşem bir hızlı ikiliyle skoru belirledi ve Crysencio Summerville, 89. dakikada attığı golle yaraya tuz bastı. İşleri daha da kötüleştiren ise, Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari ve Lucas Bergvall’ın hepsinin sarı kart görmesiyle taktiksel hayal kırıklığının doruğa ulaşması oldu; bu durum İsveç’i 3 puanda bırakırken, takım savunmasını yeniden düzenlemek için çaresizce çabalıyor.

Japonya 4–0 Tunus

Hajime Moriyasu'nun takımı, Monterrey Stadyumu'nda son derece disiplinli ve hakimiyet kuran bir performans sergiledi; kusursuz bir şekilde kalesini gole kapatarak Tunus'u 4-0'lık hayati bir galibiyetle rahatça geçti. Asya'nın devleri, maçın başından itibaren top hakimiyetini tamamen ele geçirdi ve doğrudan dikey hücumlarla Kuzey Afrika ekibini tamamen boğdu.

Maçın kilit golü neredeyse anında geldi. Daha 4. dakikada orta saha oyuncusu Daichi Kamada boşluk bulup skoru açtı. Etkili forvet Ayase Ueda, 31. dakikada skoru ikiye katlayarak devre arasına kadar maçın temposunu tamamen belirledi. Bundan sonra Japonya’nın sağlam yapısal organizasyonu tamamen devreye girdi; 69. dakikada Junya Ito üçüncü golü attı, ardından Ueda 83. dakikada soğukkanlı bir vuruşla muhteşem performansını taçlandırdı. Moriyasu’nun kusursuz taktiği, kalan dakikaları başarıyla yöneterek Tunus’un kontra ataklarını engelledi ve üç puanı garantiledi; böylece Japonya, F Grubu’nda liderlik koltuğuna oturdu.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Japonya (Hajime Moriyasu)

Hajime Moriyasu, Samurai Blue’nun Monterrey’de Tunus’u 4-0’lık net bir skorla mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere, dominant bir galibiyet elde etmesini sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Daichi Kamada ve Ayase Ueda gibi akıcı orta saha oyuncularının yönlendirdiği dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve geçiş oyunundaki mükemmellik, Japonya’nın dünya sahnesinde maçları kontrol etmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Moriyasu, top hakimiyetini verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam konsantrasyonunu sürdürmesini sağlamalıdır. Önceki maçlarda, Japonya’nın agresif hücum düzeni, kanat beklerinin son üçte bir bölgeye derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden olmuştu. Fiziksel ve atletik açıdan etkileyici bir yapıya sahip İsveç karşısında, topun geçiş sırasında kolayca kaybedilmesi ölümcül olacaktır. Moriyasu’nun yapacağı temel ayarlama, defansif orta saha pivotuna odaklanmalıdır; özellikle de orta saha ön liberallerinden, merkezi yarı alanları kapatmak ve Avrupalı kontratak oyuncularının stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

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İsveç (Graham Potter)

Graham Potter'ın, Houston'da acımasız bir hücum makinesinin Hollanda'ya karşı 5-1'lik ağır bir yenilgiye yol açmasından önce takımının oyunun büyük bölümünü domine etmesini sağlayan pragmatik şablonu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Temel savunma yapısı ve orta sahanın fiziksel varlığı güvenilir varlıklar olmaya devam ediyor, ancak 3. maç günü, takımın topu nasıl kontrol ettiği ve ilerlettiği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Japonya’nın agresif yüksek blok karşısında, tamamen yatay kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Potter’ın taktiksel ayarlaması orta sahasına odaklanmalı ve tecrübeli orta saha liderlerine, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. İsveç atağa çıktığında, Japonya’nın ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat alanlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat beklerinin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Japon savunma hattını genişletmek, rakibin kompakt dizilişini parçalamak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, takımın sembolü Alexander Isak’ın yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve hücumun orta saha trafiğinde tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşıyor.

3. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

Japonya takım haberleri

Hajime Moriyasu’nun son teknoloji ürünü Dallas Stadyumu’na giderken önündeki en büyük zorluk, takımının son üçte bir sahadaki verimliliğini artırırken, yıldız oyuncularının fiziksel yükünü yönetmektir. Samurai Blue için şanslı olan ise, Tunus’a karşı aldıkları 4-0’lık yüksek tempolu galibiyetten yeni sakatlık endişeleri veya ceza kaygıları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Moriyasu’ya seçim yapabileceği oldukça rekabetçi bir kadro bırakmıştır.

Japonya, kendini kanıtlamış 3-4-3 taktik düzenini temel alacak. Kaleci Zion Suzuki, kaleyi koruma görevini sürdürecek ve savunma hattından sürekli sağlam bir koruma bekleyecek. Stoperler Hiroki Ito ve Takehiro Tomiyasu, üçlü savunmada Ko Itakura ile birlikte savunma ortaklığını sürdürecek.

Orta saha düzeni, savunma dengesini sağlamak amacıyla bir önceki maçtaki haliyle korunacak. Keito Nakamura ve Ritsu Doan kanat bek görevlerini üstlenirken, Daichi Kamada ve Ao Tanaka orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenerek geçişlerdeki istikrarı ve teknik tempoyu sağlayacak.

Japonya’nın hücum gücünün tartışmasız odak noktası, akıcı forvet hattı olmaya devam ediyor. 2. maç gününde iki gol atan Ayase Ueda, forvet hattını özgüvenle yönetecek; sol kanatta Kota Sano, sağ kanatta ise turnuvadaki ilk golünü atarak yerini koruyan Junya Ito yer alacak.

İsveç takım haberleri

Graham Potter, F Grubu’nda toparlanmaya hazırlanan takımını oluştururken çok daha karmaşık bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Blågult’u çevreleyen en büyük tartışma konusu, bir önceki maçın yol açtığı muazzam fiziksel yorgunluk ve psikolojik etkilerin yönetilmesidir. Bu maç, oyuncular için yıpratıcı bir mücadele gerektirmiş ve hızla giderilmesi gereken yapısal eksiklikleri ortaya çıkarmıştı.

İsveç’in temel yapısı, esnek bir 3-5-2 dizilişi etrafında şekillenecek. Savunmada, stoperler Victor Lindelöf ve Gustaf Lagerbielke, üçlü savunmada Isak Hien ile birlikte orta hattı sağlamlaştıracak; kaleci Kristoffer Nordfeldt ise ceza sahasındaki hakimiyetini pekiştirmek için büyük bir geri dönüş performansı sergilemeyi hedefliyor.

Orta saha, oyunun temposunu kontrol etmeye ve top hakimiyetini yeniden kazanmaya çalışacak. Jesper Karlström, savunmanın merkezinde yer alırken, kanatlarda Benjamin Nygren ve Alexander Bernhardsson onun iki yanında görev alacak. Öte yandan, kanat bekleri Gabriel Gudmundsson ve Yasin Ayari, 2. maç günündeki mağlubiyette sarı kart gördükleri için kanatlarda dikkatli hareket etmek zorunda.

Forvet hattında ise yoğun bir görev bekliyor. Alexander Isak, Viktor Gyökeres ile birlikte orta hücum kanallarının ucunda yer alacak ve kontra ataklarda Japonya’yı cezalandırmak için gerekli olan son üçte birlik alanda fiziksel gücü ve geçişlerdeki canlılığı sağlayacak. Anthony Elanga ise yedek kulübesinden oyuna girerek İskandinav ekibinin kaderini değiştirmek için patlayıcı bir enerji sunmaya hazır.

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Japonya - İsveç maçında öne çıkan ikililer

Ayase Ueda - Isak Hien

Hajime Moriyasu'nun hücumunun tehlikeli odak noktası olarak forvet hattını yöneten Ayase Ueda, Japonya'nın üçlü hücum hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir lideri olmaya devam ediyor. Ueda, Tunus karşısında forvet hattını sorunsuz bir şekilde yönetti. İsveç’in fiziksel olarak heybetli savunma düzenini kırmak için Ueda’nın rolü hayati önem taşıyacak; akıllı hareketleri, patlayıcı bitirme yeteneği ve azimli çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Kota Sano ile Junya Ito gibi kanat oyuncularının yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Graham Potter’ın savunma hattının hayati bir dayanağı olan stoper Isak Hien’e düşüyor. Hien, İsveç’in bir önceki maçında merkez bloğunu idare ederek, Hollanda karşısında maruz kaldıkları yoğun baskı altında üçlü savunmayı bir arada tutmaya çalıştı. İsveç’in savunma yapısı zor anlar yaşasa da, Hien, elit santrforlara karşı koyabilecek üst düzey fiziksel özelliklere sahip. Victor Lindelöf ve Gustaf Lagerbielke ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, pozisyonunu kullanarak Ueda’nın keskin orta saha koşularını etkisiz hale getirmeli ve Japonya’nın erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Daichi Kamada - Jesper Karlström

2. maç gününde Japon orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Daichi Kamada, Samurai Blue adına top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını açmakla görevlendirilmiştir. Kamada, Tunus karşısında orta sahanın kalbinde ustaca oynadı; ileriye çıkarak hayati bir yaratıcılık kıvılcımı sağladı ve gol attı. İsveç karşısında ise öncelikli hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu yüksek dikey hızla dağıtmak ve Keito Nakamura ile Ritsu Doan’ın patlayıcı kanat koşularını beslemek olacak. Kamada’ya dönüp savunma hattıyla yüzleşmesi için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü İsveç’in savunma bloğunun dengesini kolayca bozacaktır.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmayı hedefleyen isim ise İsveç’in öne çıkan orta saha oyuncusu Jesper Karlström. 2. maç gününde takımın orta sahasının belkemiği olarak görev yapan Karlström, Hollanda karşısında zorlu geçen maçta taktiksel koruma sağlamaya çalıştı. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, Dallas Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Karlström, orta saha partnerleri Benjamin Nygren ve Alexander Bernhardsson ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Kamada’nın oyun kurma mekanizmalarına baskı yapmalı ve üçlü savunmasını koruyarak Japonların orta sahayı tamamen domine etmesini ve İsveç’i sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engellemelidir.

F Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İkinci maç turunun ardından F Grubu, oldukça değişken ve rekabetçi bir yapıya kavuştu. Hollanda, 4 puan ve +4 gol farkıyla rahat bir şekilde liderlik koltuğunda otururken, Samuray Maviler’in Tunus’u 4-0’lık net bir skorla mağlup etmesinin ardından Japonya ile puan açısından eşit durumda (+4 gol farkı).

Bu durum, Houston’da aldığı 5-1’lik ağır yenilginin ardından 3 puan ve tamamen sıfır (0) gol farkıyla üçüncü sırada kalan İsveç’i, Tunus ise sıfır puanla tablonun en altında kalmaya devam ediyor. Dallas Stadyumu’nda oynanacak 3. Maç Günü karşılaşması, son tur maçlarına girerken eleme şansını kurtarmak için mücadele eden İsveç için matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

İsveç kazanırsa

Graham Potter'ın takımının alacağı tarihi bir galibiyet, İsveç'i 6 puana taşıyarak 32'li tur için otomatik olarak eleme hakkını anında garantileyecektir. Hollanda-Tunus maçının eşzamanlı sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet İsveç'i potansiyel olarak ilk iki sıraya yükseltebilir ve bu da wildcard senaryolarına olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırabilir. Tersine, bu sonuç Japonya’yı 4 puanda dondurur ve Samurai Blue’yu paralel maçın sonucunu endişeyle beklemeye ya da en iyi üçüncü sıradaki wildcard takımlarından biri olarak tur atlamayı ummaya zorlar.

Japonya kazanırsa

Hajime Moriyasu'nun oyuncuları üç puanı da alırsa, Asya'nın devleri grup aşamasını yenilgisiz tamamlayacak ve İsveç'i son derece riskli bir duruma düşürecektir. Yedi puana ulaşmak, Japonya'nın grup birincisi veya ikincisi olarak 32'li turuna maksimum psikolojik ivmeyle girmesini sağlayacaktır. Tersine, bu senaryo İsveç’i 3 puanda sıkıştıracak ve kaderini tamamen üçüncü sıradaki wild card sıralamasına bırakacaktır; burada 3 puan ve negatif gol farkı, tur atlamayı son derece belirsiz hale getirecektir.

Beraberlik senaryosu

Teksas’ta alınacak bir beraberlik puanı, Japonya’yı beş puanla rahat bir konuma getirecek ve takımın eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmesini sağlayacaktır. İsveç için ise, Hollanda’nın Tunus karşısında ağır bir yenilgiye uğramaması durumunda, dört puana ulaşmak onları üçüncü sırada tutacaktır. Beraberlik, paralel maç sona ermeden matematiksel olarak elenmeyi önlese de, dört puan ve tamamen nötr (0) gol farkıyla üçüncü sırada bitirmek, tarihsel olarak 32’li turlara wild-card biletini rahatça garantilemek için olağanüstü güçlü bir güvenlik yastığı sağlar.

Takım haberleri ve kadrolar

Japonya milli takımı Hajime Moriyasu tarafından yönetiliyor; ancak mevcut kadro verilerinde şu anda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Bu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni bilgiler eklenecektir.

İsveç, Graham Potter yönetiminde maça çıkacak; şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Maç öncesinde muhtemel ilk 11 kadrosu henüz açıklanmamıştır. Kadro güncellemeleri maç öncesinde beklenmektedir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Japonya, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik kaydetti. En son sonucu, 14 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalmasıydı; bu maçta Japonya, iki kez geriye düşmesine rağmen maçı berabere bitirmeyi başardı. Bundan önce Moriyasu'nun takımı, 31 Mayıs'ta İzlanda'yı 1-0 yendi, Mart ayında Wembley'de oynanan bir hazırlık maçında İngiltere'yi 1-0 mağlup etti ve aynı uluslararası maç döneminde İskoçya'yı 1-0 yendi. Kasım 2025'te Bolivya'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyet, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. Japonya, bu maçlarda yedi gol attı ve iki gol yedi.

İsveç ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle geliyor. En son 15 Haziran'da Tunus'u 5-1'lik ezici bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası elemelerinde galibiyet elde etti. Bundan önce, 4 Haziran'da Yunanistan ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kalmış ve 1 Haziran'da Norveç'e 3-1 yenilmişti. İsveç ayrıca Mart ayında oynanan UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarında Polonya’yı 3-2, Ukrayna’yı ise deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta 14 gol atıp yedi gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

JPN Son maç SWE 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Japonya 1 - 1 İsveç 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki takım arasında kayıtlara geçen tek karşılaşma, 25 Mayıs 2002'de oynanan bir hazırlık maçında 1-1 berabere sonuçlanmıştı. O maçta ev sahibi Japonya'ydı. Veri setinde sadece bir maç bulunduğu için, karşılıklı maç geçmişinden daha geniş bir eğilim çıkarılması mümkün değildir.

Puan Durumu



