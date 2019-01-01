Japonya Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisi için devrede

Japonya Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin Türkiye'de erken bir saatte oynanması için TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı transfer etmesiyle birlikte Süper Lig'deki Japon sayısı ikiye çıkarken Japonya'nın da Türk futboluna olan ilgisi bir anda arttı.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'in 31. haftasında oynanancak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin gündüz saatlerinde oynanmasına yönelik Japonya Futbol Federasyonu'ndan Türkiye Futbol Federasyonu'na talep geldi.

Kagawa ve Nagatomo'ya olan ilgiden dolayı bu yola başvuran Japonlar, maç saatinin düzenlenmesi ve Japonya'da da izlenebilmesi adına TFF'ye 2 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu.

Öte yandan Japonya'dan Türkiye'ye derbi için tur programları da yapılmaya başlarken Fikret Orman daha önce saat konusuyla alakalı olarak TFF'nin konuya sıcak bakmadığını iletti. Ancak iddialara göre TFF, Japonya'dan gelen 2 milyon euro'luk teklifin ardından bu konuda yumuşadı.

Türkiye için büyük bir pazar olarak düşünülen Uzakdoğu'nun kazanılması ve ilgisinin artması için derbinin gündüz oynanabileceği aktarıldı.