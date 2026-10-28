Japon futbolunun efsane ismi Takeshi Okada, Japonya Futbol Federasyonu (JFA) başkan yardımcılığı görevinden sürpriz bir kararla istifa etti. Eski millî takım teknik direktörü, kişisel görüşleriyle uluslararası futbol yönetiminin mevcut siyasi yönelimi arasındaki temel anlaşmazlığı istifasına gerekçe gösterdi.

Reklam

Japonya efsanesi için ilkeler siyasetten önce geliyor

Asya futbol camiasında büyük yankı uyandıran bir kararla Okada, Japonya Futbol Federasyonu (JFA) başkan yardımcılığı görevinden resmen ayrıldı. Mavi Samuraylar’ı iki Dünya Kupası’nda çalıştıran deneyimli teknik direktör, görevinden ayrılışının 24 Ekim itibarıyla geçerli olduğunu doğruladı. Böylece Mart 2016’da başlayan görev süresi sona ererken, yoğun bölgesel tartışmaların yaşandığı bir dönemde JFA yönetiminde önemli bir boşluk oluştu.

70 yaşındaki Okada, kararının etik standartlar konusundaki görüş ayrılığından kaynaklandığını açıklayan dikkat çekici bir mesaj yayımladı. “Başkan yardımcılığı görevimden istifa etmeye karar verdim,” diyen Okada, açıklamasını federasyonun resmî internet sitesinde yaptı. “Sporun yüce bir niteliğe sahip olması gerektiğine her zaman inandım ve toplumsal değerine önem verdim. Ancak FIFA Dünya Kupası çevresinde son dönemde yaşananlar, inançlarımla atılan adımlar arasında ciddi bir uçurum yarattı. Bir spor insanı olarak bunları kabul edemedim ve bu kararı aldım.”

Infantino tartışması JFA’nın kapısında

Okada’nın ayrılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ilgili son gelişmelere doğrudan bir tepki gibi görünüyor. Dünya futbolunun başındaki isim, özellikle ticari yatırım planları konusunda şeffaflık ve siyasi tarafsızlık açısından eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bu endişelere rağmen Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), kısa süre önce Tokyo’da olağanüstü bir kongre düzenleyerek mevcut FIFA yönetimine sarsılmaz desteğini yineledi. Okada ise bu tutumu kendi değerleriyle bağdaştıramadı.

AFC Başkanı Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, kıtanın “birliğinin en büyük gücü” olduğunu ve Infantino ile yola devam etmeye hazır olduklarını söyledi. Okada açısından FIFA’nın mevcut yönetimine yönelik bu ortak tutum, kişisel ilkeleriyle bağdaşmayacak kadar ileri bir adımdı.

Reklam Reklam

Okada, Japonya’nın AFC ile aynı çizgide kalmasının stratejik bir gereklilik olduğunu kabul etti ancak kendisinin buna katılamayacağını vurguladı. “AFC ile ilişkimiz göz önüne alındığında, AFC ile aynı çizgide olmanın pratik gerekçelerini ve bunun Japon futboluna etkisini anlıyorum,” diye ekledi.

Related Topics

Gelecek maçlar JPN Hazırlık Maçları 05:15 BRA

Miyamoto ve AFC ile aynı çizgide olma yaklaşımı

JFA Başkanı Tsuneyasu Miyamoto, bölgesel dayanışmanın önemini vurgulayarak duruma yanıt verdi. Infantino ile yapılan görüşmelerin ardından Miyamoto, FIFA başkanını desteklemenin Asya ülkeleri için yerleşik bir yol olduğunu belirtti. JFA’nın tutumunu AFC’nin ortak tutumuyla uyumlu tutmanın, federasyonun dünya futbolundaki jeopolitik konumu açısından temel bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Miyamoto, AFC’nin Infantino’ya verdiği desteği Japonya’nın kendi faaliyetleri için de esas aldığını doğruladı. Okada’nın görev süresi dolmadan ayrılma kararına saygı duyduğunu belirtse de JFA’nın, ülke futbolunun güvenliğini ve istikrarını sağlamak için konfederasyon içindeki ilişkilerine öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

Reklam

Japon futbolunda ilkelere bağlılık mirası

Milli takımı hem 1998 hem de 2010 Dünya Kupası’nda çalıştıran Okada, Japon spor tarihinin en saygın isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Görevinden ayrılma kararı, sporda şeffaflığa önem verenlerden övgü aldı. Vicdani gerekçelerle istifayı seçerek, oyunun yüce niteliğini üst düzey yöneticilik makamlarının sağladığı ayrıcalıkların önüne koyan bir lider olarak itibarını pekiştirdi.

Okada sözlerini şöyle tamamladı: “Görev sürem dolmadan ayrıldığım için çok üzgünüm ancak bunun dikkatle düşündükten sonra aldığım bir karar olduğunu anlamanızı umuyorum.”