Japonya bunu yapacak mı?.. Ancelotti’nin kararı Brezilya’ya acı bir anıyı yeniden hatırlatıyor

Brezilya milli takımı, 2006 yılındaki çeyrek finalden bu yana eleme maçlarında en yaşlı ilk 11 kadrosuyla Dünya Kupası tarihine geçerek, istenmeyen bir anıyı yeniden canlandırdı.

Squadca ağının verilerine göre: “Japonya ile oynanan son 16 turu maçına ilk 11’de başlayan Brezilyalı oyuncuların yaş ortalaması 29 yıl 245 gün oldu.” Bu rakam, 20 yıl önce Fransa’ya karşı yaşanan acı elemeyi akıllara getiriyor.

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, bugünkü maça şu kadroyla çıktı: Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemariş - Casemiro - Paqueta - Ryan - Cunha - Vinícius Júnior.

Aynı kaynağa göre, 2006'da Fransa karşısında Brezilya kadrosunun yaş ortalaması 30 yıl 31 gündü.

Brezilya milli takımı, 2006'da çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek Almanya Dünya Kupası'na veda etmişti. O maçta Les Bleus'a karşı şu ilk 11 ile sahaya çıkmıştı: Kaleci Dida - Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos - Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Zé Roberto - Kaká, Ronaldinho - Ronaldo.

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