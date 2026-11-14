Japonya, yüksek tempolu geçiş oyunuyla yıldızlarla dolu Brezilya’yı etkisiz bırakarak 3-2’lik dramatik bir galibiyet elde etti. Vinicius Junior’ın iki golüne rağmen Japonya’nın taktik disiplini ve son bölümde yaptığı değişiklikler, maçın son anlarında belirleyici oldu.

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Hajime Moriyasu bu hazırlık maçına net bir hedefle çıktı: Japonya'nın savunma düzenini dünyanın en seçkin bireysel yeteneklerine karşı sınarken hızlı hücumlarda da ciddi bir tehdit oluşturmak. Brezilya'nın geniş alana yayılarak topa sahip olmayı sevdiğini bilen Japonya, rakibini merkezde kurduğu tuzaklara çekip teknik kanat oyuncularıyla iç koridorlardan hızla hücuma çıkmayı amaçladı. Hedef, taktik uyumun Brezilya ile ilişkilendirilen ham yetenek farkını aşabileceğini göstermekti.

Diğer kulübede Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'ı bire bir pozisyonlarda bırakmak üzere tasarlanmış esnek bir sistem kullandı. Brezilya'nın taktik planı, dikine oyun ve orta bölgede hızlı yer değişimleri üzerine kuruluydu. Amaç, Japonya'nın disiplinli savunma hattının yerleşimini bozmaktı. Ancelotti, savunma çizgisini önde kurup Bruno Guimarães'e topu ileri taşıma görevi vererek Japonya'yı kendi yarı sahasına hapsetmeyi ve hızlı, kısa pas kombinasyonlarıyla hatlar arasındaki boşluklardan yararlanmayı hedefledi.

Japonya'nın taktik düzeni

Japonya, savunmada yatay kompaktlığı ön planda tutan düzenli bir 4-2-2-2 dizilişiyle sahaya çıktı. Presi başlatacakları anlar son derece belirgindi. Topun peşinden amaçsızca koşmak yerine Brezilya'nın stoperleri Gabriel ve Cunha'ya, orta sahadaki bir oyuncuya pas vermeye çalışana kadar topla oynama fırsatı tanıdılar. Bruno Guimaraes veya Andre Luiz sırtı kaleye dönük şekilde topu aldığı anda, Japonya'nın merkezdeki ikilisi Ao Tanaka ve Daichi Kamada üzerlerine baskı kurarak hızlı geçiş hücumlarını başlattı. Bu plan, Takefusa Kubo ve Keito Nakamura'nın Brezilya'nın sık sık ileri çıkan beklerinin geride bıraktığı boşluklardan yararlandığı ilk 20 dakikada açıkça görüldü. Kubo'nun 15. dakikada attığı açılış golü ve kısa süre sonra Nakamura'nın kaydettiği gol, S. Nakano ile Ritsu Doan'ın topu kazandıktan hemen sonra dikine paslar bulabilmesiyle geldi. Japonya, uzun süreli baskıyla karşılaştığında savunmada 4-4-2 şeklinde geriye çekilerek Brezilya'yı ceza sahasına merkezden girmek yerine kanatlardan orta yapmaya zorladı.

Brezilya'nın taktik düzeni

Brezilya ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişinde oynadı; topa sahip olduğunda bu düzen sık sık asimetrik bir 3-2-5'e dönüştü. Carlos Augusto solda genişliği sağlarken Estevao sağdan içeri kat etti. Brezilya, Vinicius'a alan açmak için hücumlarını sol koridorda yoğunlaştırdı. Real Madrid yıldızı, hücum hattında serbestçe dolaşma özgürlüğü verilen kilit isimdi. Brezilya'nın geriden oyun kurarken Guimaraes'in üçüncü stoper gibi konumlanmak üzere geriye gelmesine büyük ölçüde dayanması, beklerin ileri çıkmasını sağladı. Bu, Japonya'nın savunma bölgesinde sayısal üstünlük yaratsa da Brezilya'yı savunmaya geçişlerde kırılgan bıraktı. Topa hakim olmasına rağmen Brezilya'nın presi çoğu zaman uyumsuzdu ve Japonya'nın baskıdan çıkmak için attığı ilk pası engelleyemedi. Yine de Brezilya'nın bireysel kalitesi tartışılmazdı. Vinicius'un iki golünde de Guimaraes, bulduğu boşluklardan kanat oyuncusunu Japonya savunmasının arkasına kaçırdı.

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Taktik satranç

Maçın belirleyici taktik mücadelesi, Japonya'nın merkezdeki ikilisi ile Brezilya'nın hücum orta saha oyuncuları arasında, sahanın merkezinde yaşandı. Moriyasu, Kamada ve Tanaka'dan her zamankinden daha geride durmalarını isteyerek ilk mücadeleyi kazandı ve Raphinha'nın klasik bir 'on numara' gibi oynamasını engelledi. Bu da Brezilya'yı takım hâlinde savunmayı aşmak yerine bireysel çalımlara yöneltti. Japonya'nın kanat oyuncularının hızı ile Brezilyalı oyuncuların savunmaya yavaş dönüşü arasındaki fark öne çıktı. Ancelotti'nin takımı, Vinicius'un iki golüyle skoru eşitleyecek teknik kaliteye sahip olsa da Japonya'nın oyuna sonradan giren oyuncularına karşı savunma düzenini koruyamadı. Skor 2-2'ye geldikten sonra bile Moriyasu'nun sabırlı kalması, Japonya'nın uzatma dakikalarında T. Sakamoto'nun galibiyet golünü getiren geçiş hücumu fırsatını beklemesini sağladı.

Maç içi hamleler

Maçın gidişatı değiştikçe iki teknik direktör de hamle yaptı. Ancelotti, 60. dakika civarında etkisi azalan prese fiziksel güç ve enerji katmak için Endrick ile Allan'ı oyuna aldı. Geçici olarak daha agresif bir 4-2-4 düzenine geçilmesi, Brezilya'nın yeniden maça ortak olmasına yardımcı oldu ve 75. dakikada beraberlik golünü getirdi. Moriyasu ise 72. dakikada T. Sakamino, Takumi Minamino ve Junya Ito'yu oyuna alması başta olmak üzere bir dizi taktik değişiklikle karşılık verdi. Bu hamleler Japonya'nın top kaybı sonrası presine yeniden yoğunluk kazandırdı. Brezilya'nın galibiyet golünü ararken fazla oyuncuyla ileri çıktığını gören Moriyasu, son on dakikada Japonya'yı geçici olarak 5-4-1 savunma düzenine geçirdi ve ceza sahası savunmasını güçlendirmek için Ko Itakura'yı oyuna aldı. Bu savunma takviyesi son bir hızlı hücumun zeminini hazırladı. Sakamoto, 91. dakikada fileleri bularak maçın son anlarında taktik düzenini kaybeden Brezilya'yı cezalandırdı.

Sonuçta Japonya'nın galibiyeti, bireysel parlaklığa karşı sistemli disiplinin zaferiydi. Vinicius neden dünyanın en iyileri arasında olduğunu gösterse de Brezilya'nın geçiş hücumlarını savunamaması ağır bir bedel ödetti. Moriyasu'nun maçın son bölümünde yüksek yoğunluklu presi sürdürmek için yedek kulübesinin derinliğinden yararlanması belirleyici hamle oldu. Japonya, topa sahip olmaktan feragat edip savunma düzenini koruyarak ve dikine hücumlarda etkili olarak Ancelotti'nin geniş alana yayılan sistemindeki savunma zaaflarını açığa çıkardı. Mavi Samuraylar'ın maçın son bölümündeki taktik olgunluğu, kolektif planlarının Brezilya'nın yıldızlarının bireysel gücüne üstün gelmesini sağladı.