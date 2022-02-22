Japon stoper Maya Yoshida takım arkadaşlarını Pikachu ile Goku'ya benzetti

Sampdoria'nın yıldızı Maya Yoshida, takım arkadaşları Manolo Gabbiadini ve Morten Thorsby'ye cesaret verici sözler söyledi.

Bu sezon toplamda 27 maçta forma giyen Thorsby, İtalyan ekibi için kilit bir oyuncu oldu.

Gabbiadini ise kendini yaza kadar sahalardan alıkoyan sakatlığından önce Sampdoria kadrosu için oldukça önemliydi.

Maya Yoshida ne söyledi?

Calcio Mercato'ya konuşan Yoshida takım arkadaşları için şu ifadeleri kullandı: "Gabbiadini bizim Goku'muz: Her sakatlıktan daha güçlü bir şekilde geri dönüyor!"

"Bu arada Thorsby ise Pikachu çünkü çevreye önem veriyor ve bu nedenle elektrik enerjisini seviyor."

Futbolda 'Goku' ve 'Pikachu'

Bahsedilen animasyon karakterleri futbolda ilk kez ortaya atılmadı. Hali hazırda iki oyuncu bu takma adlarına sahip.

Granada ve Cadiz'in eski orta sahası Francisco Javier Martín Medina, Sampdoria'nın yıldızlarından daha az tanınmasına rağmen 'Goku' lakabıyla biliniyor.

Brezilyalı futbolcu Glaybson Yago Souza Lisboa, nispeten kısa boyu ve hızı nedeniyle 'Yago Pikachu' takma adını aldı. Yani Thorsby gibi çevreye duyarlı olduğu için değil.

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