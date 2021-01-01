Januzaj ile Pogba'nın PlayStation arkadaşlığı

Real Sociedad'ın yıldızı Adnan Januzaj takımının yarın Manchester United ile oynayacağı maç öncesi eski takım arkadaşı Pogba ile dostluğuna değindi.

İngiliz ekibinden ayrılmasına rağmen Pogba ile olan dostluğunun her zaman sürdüğünü ifade eden Januzaj, "Pogba ile birlikte sık sık PlayStation oynuyoruz. Aramız her zaman çok iyi. Ona karşı oynamak tuhaf olacak çünkü birbirimizi oldukça uzun zamandır tanıyoruz ve çok yakın arkadaşlarız" ifadelerini kullandı.

Pogba ile aynı mevkide olmamalarından ötürü maçta çok fazla karşı karşıya gelmeyeceklerini belirten Januzaj, "United'da birlikte büyüdük ve birlikte birçok anıyı paylaştık" dedi.

Kırılma anı: Ferguson'un ayrılığı

United'daki günlerine değinen Januzaj, "Sir Alex Ferguson bana her zaman inanıyordu ve emekli olma karar benim için kırılma anlarından biriydi. Ayrıldığımda Ferguson'un hala takımda olmuş olsa benim de United'da olacağıma dair bir hisse kapıldım. Her zaman çok çalışmamı ve büyük bir potansiyele sahip olduğumu söylüyordu" dedi.

Karşılaşmaları zor

Januzaj'ın bu açıklamalarına rağmen iki eski takım arkadaşının sahada buluşmasıysa pek kolay görünmüyor. Yarın oynanacak karşılaşmada sakatlığından ötürü forma giyemeyecek olan Pogba'nın rövanşta yer alması da kolay görünmüyor.