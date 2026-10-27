Theo Janssen, Ajax'ta santrfor olarak kimin oynayacağında mali çıkarların büyük rol oynadığını düşünüyor. Amsterdam ekibinin eski orta saha oyuncusu, bu görüşünü pazartesi akşamı Rondo programında, Ziggo Sport ekranlarında dile getirdi.

Tolu Arokodare geçen yaz Wolverhampton Wanderers'tan kiralık olarak geldi. Ajax, Al-Hilal'den gelen Marcos Leonardo için de 20 milyon euro ödedi. Tolu düzenli olarak gol atsa da sık sık yerini Brezilyalı rakibine bırakmak zorunda kalıyor.

Janssen, Tolu'nun Ajax'ta neden her zaman ilk 11'de yer almadığını bildiğini düşünüyor. Analist pazartesi günü, "Her zaman oynamamasının nedeni para. Tolu kiralandı, Leonardo ise satın alındı. Buna teknik direktörün karar verdiğini mi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Eski Ajax oyuncusu Tolu'yu beğeniyor. Janssen, "Onu konuşurken dinlediğinizde ne kadar iyi biri olduğunu anlıyorsunuz. Güçlü ve gol atabiliyor. Gerçekten iyi bir oyuncu" dedi.

Nordim Amrabat ise daha eleştirel ve Tolu'nun ne kadar süre oynadığında sözleşme durumunun belirleyici olmadığını düşünüyor. "Onu takip ettim. Bir saatten sonra artık pres yapmıyor. O noktada yorulmuş oluyor."

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 16:00 AZ

Ajax, Tolu'yu gelecek yıl bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında bonservisiyle Amsterdam'a getirebilir. Championship'te mücadele eden Wolverhampton ile sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar sürüyor.

Tolu, şimdiye kadar Ajax formasıyla Vriendenloterij Eredivisie'de dokuz maça çıktı. Nijeryalı santrfor ayrıca eleme turları dahil UEFA Konferans Ligi'nde beş maç oynadı. Ligde beş gol atan Tolu, pazar günü Sparta Rotterdam karşısında galibiyet golünü kaydetti. Geçen perşembe günü de UEFA Konferans Ligi'nde 2-0 mağlup ettikleri Atalanta karşısında gol perdesini açtı.

Leonardo ise Eredivisie'de şu ana kadar yalnızca Telstar'a gol atabildi. Santrfor, UEFA Konferans Ligi elemelerinde de bir gol kaydetti. Pazar günü Sparta karşısında 90 dakika yedek kulübesinde oturdu.