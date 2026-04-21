Jan Vertonghen, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna dahil olabilir. Eski Ajax oyuncusu, Ocak ayından bu yana Belçika Futbol Federasyonu'nda staj yapıyordu ve federasyon, Vertonghen'in staj süresini uzattı.

Vertonghen, UEFA'da Uluslararası Oyuncular için Master programına devam ediyor ve bunun için KBVB'de staj yapıyordu.

38 yaşındaki eski futbolcu stajını Mayıs sonuna kadar uzattığı için, Dünya Kupası sırasında kendisine bir rol düşebilir gibi görünüyor.

Vertonghen, geçtiğimiz aylarda Tubize'deki KBVB ulusal antrenman merkezinde teknik direktör Vincent Mannaert ile birlikte çalıştı.

Mannaert, onu Belçika Futbol Federasyonu'nun politikası, organizasyonu ve karar alma süreçlerine dahil etti.

Het Laatste Nieuws, Mart ayı sonunda sona eren stajın uzatılacağını kısa sürede öğrendi. Önümüzdeki dönemde Vertonghen, KBVB içindeki rolünü daha da derinleştirmeli.

Ayrıca, Vertonghen'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında bir görev üstlenip üstlenemeyeceği de değerlendiriliyor. Şu an için orada hangi rolü üstleneceği henüz belli değil.