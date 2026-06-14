Jan Paul van Hecke, Tottenham Hotspur'un önemli bir sözleşme haberiyle büyük bir adım attığını düşünüyor

Fabrizio Romano ve The Athletic'in haberine göre, Pedro Porro Tottenham Hotspur ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Böylece teknik direktör Roberto De Zerbi'nin isteği yerine getirilmiş olacak.

İspanyol kanat bekçisi, Spurs ve kulüp yönetimi ile yeni ve uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Porro'nun 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı, ancak bu sözleşme şimdi yeniden müzakere edilerek uzatılıyor.

Londra'da, onu 2031 ortasına kadar kulübe bağlayan ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmeye imza atacak. Ayrıca Porro, maaşı da artırılmış bir sözleşme alacak.

Teknik direktör De Zerbi, İspanyol bek oyuncusunu Tottenham'ın önemli bir ayağı olarak görüyor ve onu takımda tutmayı çok istiyordu.

Geçen sezon Spurs, ligin son aşamasında Championship'e düşmekten kurtuldu. Sonunda, küme düşme çizgisinin iki puan üzerinde, on yedinci sırada bitirdi.

Bu arada Londra'da yeni bir kadro oluşturmak için yoğun çalışmalar sürüyor. Marcos Senesi kısa süre önce bedelsiz transfer edildi, Jan Paul van Hecke'nin ise İngiliz kulübüyle kişisel olarak anlaştığı söyleniyor.

Porro'nun sözleşmesinin uzatılması, Tottenham'ın kadro yapısına uyuyor. İspanyol oyuncu geçen sezon Spurs'un önemli güçlerinden biriydi, bu nedenle yeni sözleşmesi, Van Hecke gibi olası bir yeni transfer için de kulübün daha güçlü bir temel oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.